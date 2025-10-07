Ненчо Русев и галерия „Неси“ ви канят на изложба

Ненчо Русев ви кани на есенната си ретроспективна изложба – живопис и пластика.

Експозицията е разположена в галерия „Неси“, а официалното откриване е тази вечер, 7 октомври, от 17 до 19 часа. Изложбата ще продължи до 23 октомври.

Ненчо Русев е художник и скулптор с изключително богата творческа биография. През 1971 година завършва Национална художествена академия в София, специалност „Скулптура“, а година по-късно прави след дипломна квалификация във Вилнюс, Литва.

Редовен участник е в общите изложби на бургаските художници. Има самостоятелни изложби както в страната, така и в чужбина.

Ненчо Русев е автор на пластиката „Златен пегас“, която Община Бургас присъжда за литература.

Facebook

Twitter



Shares