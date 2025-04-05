Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений отслужи Богородичния канон в храм „Св.Богородица“ в петък

Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений отслужи Малко повечерие с Молебния канон към Пресвета Богородица и целия Богородичен акатист в бургаския храм „Света Богородица“.

Текстовете от Богородичния акатист и канон бяха прочетени пред Чудотворната икона на света Богородица Одигитрия от представители на бургаското духовенство – иконом Стелиян Кунев от храм „Света Богородица“, ставрофорен иконом Севастиян Йорданов от храм „Св. св. Кирил и Методий, духовен надзорник за Бургаска духовна околия, архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенския митрополит Арсений, архиерейски наместник на Бургас и предстоятел на храм „Света Богородица“ и от митрополит Арсений.

Негово Високопреосвещенство даде духовни напътствия на присъстващите миряни и произнесе празнично слово в края на службата.

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