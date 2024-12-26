Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений ще отслужи Рождественски и Богоявленски служби в бургаски храмове.

На 26 декември Сливенския митрополит ще отслужи Архиерейска света литургия в Храм „Св. Богородица“ в Бургас от 09.00 часа.

На 1 януари -Васильовден в катедрален храм „Св.Св. Кирил и Методий“ ще отслужи Архиерейска Василиева св. Литургия и Новогодишен молебен.

На Богоявление- Йордановден, в катедралния храм владиката ще отслужи Архиерейска св. Литургия и Велик богоявленски водосвет, а след това е ритуалът по хвърляне на кръста на моста.

ПРОГРАМА НА РОЖДЕСТВЕНСКИТЕ И БОГОЯВЛЕНСКИ БОГОСЛУЖЕНИЯ КОИТО ЩЕ ОТСЛУЖИ НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО СЛИВЕНСКИЯТ МИТРОПОЛИТ АРСЕНИЙ В ГРАД БУРГАС

26 декември (четвъртък) – Храм „Св. Богородица“

09:00 – Архиерейска св. Литургия

1 януари (сряда) – Нова година, Васильовден.

Храм „Св. св. Кирил и Методий“

09:30 – Архиерейска Василиева св. Литургия

11:00 – Новогодишен молебен

6 януари (понеделник) – Богоявление, Храм „Св св. Кирил и Методий“

08:30 – Архиерейска св. Литургия, Велик богоявленски водосвет, хвърляне на кръста

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