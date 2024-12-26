Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений ще отслужи Рождественски и Богоявленски служби в бургаски храмове
Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений ще отслужи Рождественски и Богоявленски служби в бургаски храмове.
На 26 декември Сливенския митрополит ще отслужи Архиерейска света литургия в Храм „Св. Богородица“ в Бургас от 09.00 часа.
На 1 януари -Васильовден в катедрален храм „Св.Св. Кирил и Методий“ ще отслужи Архиерейска Василиева св. Литургия и Новогодишен молебен.
На Богоявление- Йордановден, в катедралния храм владиката ще отслужи Архиерейска св. Литургия и Велик богоявленски водосвет, а след това е ритуалът по хвърляне на кръста на моста.
ПРОГРАМА НА РОЖДЕСТВЕНСКИТЕ И БОГОЯВЛЕНСКИ БОГОСЛУЖЕНИЯ КОИТО ЩЕ ОТСЛУЖИ НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО СЛИВЕНСКИЯТ МИТРОПОЛИТ АРСЕНИЙ В ГРАД БУРГАС
26 декември (четвъртък) – Храм „Св. Богородица“
09:00 – Архиерейска св. Литургия
1 януари (сряда) – Нова година, Васильовден.
Храм „Св. св. Кирил и Методий“
09:30 – Архиерейска Василиева св. Литургия
11:00 – Новогодишен молебен
6 януари (понеделник) – Богоявление, Храм „Св св. Кирил и Методий“
08:30 – Архиерейска св. Литургия, Велик богоявленски водосвет, хвърляне на кръста