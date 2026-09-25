Недялко Йорданов представя три свои книги в Бургас с поезия, музика и кино

Авторът ще се срещне с бургаската публика на 10 октомври в Дома на НХК, а входът е свободен

Недялко Йорданов ще представи три свои книги пред публиката в Бургас на 10 октомври от 19:00 часа в Културен дом НХК. Литературната среща ще бъде съпътствана от поетично-музикален рецитал на автора и три кратки видеофилма, свързани с театъра в България и чужбина.

Пред публиката ще бъдат представени книгите „Цял живот“, „Не остарявай, любов“ и „Смях и сълзи“, които показват различни страни от дългогодишното творчество на Недялко Йорданов.

„Цял живот“ – седем десетилетия поезия

Книгата „Цял живот“ събира стихотворения, писани в продължение на седем десетилетия – от 15- до 85-годишната възраст на автора.

Изданието проследява творческия му път през различни периоди и теми и събира на едно място голяма част от неговото поетично наследство.

Втората книга – „Не остарявай, любов“, е посветена на любовната лирика и включва стихотворения, създавани през годините.

С различен характер е „Смях и сълзи“. В нея са събрани сатирични стихотворения и песни от студентските години на Недялко Йорданов, през времето на Клуб НЛО и Трендафил Акациев.

Поетично-музикален рецитал и три видеофилма

Събитието няма да бъде само традиционна литературна премиера. Недялко Йорданов ще представи пред публиката поетично-музикален рецитал, а програмата ще бъде допълнена от три кратки видеофилма, свързани с театъра у нас и в чужбина.

След края на срещата авторът ще се срещне със своите почитатели и ще раздава автографи.

Премиерата е на 10 октомври от 19:00 часа в Културен дом НХК в Бургас. Входът е свободен.