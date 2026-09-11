1716 вече приети деца могат да бъдат засегнати, ако не бъдат направени законодателни промени. Столичната община обяви, че на този етап няма да затваря групи

Критичният недостиг на медицински сестри поставя 78 яслени групи в София в риск от затваряне, като потенциално засегнати са 1716 вече приети деца. Столичната община настоява за спешни законодателни промени и предлага нов модел за организация на грижата за децата до 3-годишна възраст.

В столицата функционират 260 яслени групи, за които според действащите изисквания са необходими 520 медицински сестри. В момента работят 364.

Общината обяви, че на този етап няма да затваря групи и ще предприеме необходимото, за да продължат да работят. Оттам обаче предупреждават, че това не представлява устойчиво решение на проблема.

Повече от половината медицински сестри са над 62 години

Допълнително предизвикателство е възрастовата структура на медицинските специалисти.

От общо 713 медицински сестри в детските градини 375 са на възраст над 62 години, или повече от 52%. Едва 35 са под 35-годишна възраст.

„Темата е обсъждана с пет последователни правителства, но до момента очевидно не е намерена необходимата политическа воля за промяна. Междувременно кризата с медицинските кадри се задълбочава“, заяви заместник-кметът по „Образование, спорт и младежки дейности“ Десислава Желязкова.

Недостигът не засяга единствено яслените групи. Според предоставените данни в 57 детски градини липсва изцяло или в една от смените медицинска сестра в здравния кабинет. Сериозен недостиг има и в училищата.

София предлага нов модел за яслената грижа

Столичната община е изпратила поредно писмо до министерствата на образованието и здравеопазването и до председателите на съответните парламентарни комисии.

Предложението е грижата за децата до 3 години да бъде организирана чрез екипи от специалисти с различна квалификация.

Педагози и специалисти по ранно детско развитие биха могли да поемат ежедневните дейности, свързани с развитието и възпитанието на децата, докато медицинските сестри да бъдат съсредоточени върху здравното наблюдение, профилактиката и медицинската грижа.

Идеята е подкрепена от Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация.

Според общината подобен мултидисциплинарен подход би позволил ограничените медицински кадри да бъдат използвани по-ефективно, без да се прави компромис със здравната грижа за децата.

Действащите правила не позволяват заместване

В момента нормативната уредба изисква във всяка яслена група да има минимум две медицински сестри.

Липсващите специалисти не могат просто да бъдат заменени от педагози. Министерството на здравеопазването посочва, че педагогически специалист, преминал обучение за работа с деца до 3 години, не придобива медицинска квалификация и не може да изпълнява функциите на медицинска сестра.

Затова Столичната община настоява за промени в Закона за здравето, Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба №26.

Сред предложенията е и яслите и яслените групи да преминат към системата на Министерството на образованието и науката, което според общината би позволило изграждането на единна система за образование и грижа за децата от 0 до 7 години.

От Столичната община настояват и за спешна среща с министъра на здравеопазването.

На този етап решението е 78-те застрашени групи да не бъдат затваряни, но от общината предупреждават, че без промяна на национално ниво рискът за тях и за местата на 1716 деца остава.