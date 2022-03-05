Неделя Сиропустна – денят на взаимното опрощение

Старозагорската св. Митрополия известява благочестивите християни, че според установената традиция в престолния на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан град Стара Загора, на 06 март 2022 година – Неделя Сиропустна, от 17:00 часа, в катедралния храм “Св. Николай”, ще бъде отслужено вечерно богослужение, в което ще вземат участие всички свещенослужители в гр. Стара Загора. След богослужението, съгласно църковното установление ще се извърши взаимното опрощение. „Приканваме всички православни християни да вземат молитвено участие в св. Богослужба и във взаимното опрощение, за да влезем очистени в спасителното великопостно благодатно време.“, съобщават от епархийското ръководство.

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