Неделя на св. Праотци в Ямбол

понеделник, декември 15, 2025
На 14 декември, в 11 неделя след Неделя подир Въздвижение – Неделя на св. Праотци, когато Църквата възпоменава целия старозаветен род, очаквал идването на Спасителя, в храм „Св. Николай Мирликийски, Чудотворец“ в Ямбол бе отслужена архиерейска св. Литургия.

Неделното богослужение бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, ставрофорен иконом Георги Георгиев, иконом Панайот Сотиров – духовен надзорник, иконом Стоян Стоянов, иконом Янко Янков, иконом Жельо Димитров, свещеник Иван Динков, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията на светата Литургия бяха огласени от г-н Иван Млечков – секретар на Сливенска митрополия и г-н Александър Учиков.

На богослужението присъстваха множество православни християни, дошли да почетат неделния ден, сред които бяха кметът на Ямбол г-н Валентин Ревански и председателят на Общинския съвет г-н Антон Шиков.

След светата Литургия митрополит Арсений се обърна към вярващите с архипастирско слово по повод Неделята на светите Праотци. В проповедта си владиката припомни лика и делото на праведните мъже и жени от Стария завет – Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Давид и пророците – които с вяра, послушание и надежда са очаквали идването на обещания Спасител. Той подчерта, че техният живот е свидетелство за Божията вярност и за това, че историята на спасението е жива и непрекъсната нишка, водеща към въплъщението на Господ Иисус Христос.

Митрополитът поздрави кмета на града, председателя на Общинския съвет и всички присъстващи, като им благодари за уважението към Църквата и за съвместното съпричастие в празничния неделен ден.

След архипастирското си слово митрополит Арсений поздрави иконом Янко Янков по повод неговия 50-годишен юбилей. Владиката изрази своята бащинска обич и признателност за ревностното му служение в Църквата и му подари нагръден кръст с украса, като духовен знак за закрила, укрепване във вярата и радост в пастирското му служение.

Богослужението завърши с архипастирското благословение на Сливенския митрополит Арсений към всички присъстващи за радостно и мирно посрещане на светлия празник Рождество Христово.

