Неделя Месопустна и празник на св. свщмчк Поликарп еп. Смирненски в Пловдив

На 23 февруари – Неделя Месопустна, Св. църква тържествува паметта на светия свещеномъченик Поликарп епископ Смирненски.



По случай празника с благословението на Високопреосвещения Пловдивски митрополит Николай, Негово Преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, възглави архиерейска света Литургия в митрополитския храм „Св. вмчца Марина”.

Десетки духовници от цялата Пловдивска епархия, от страната и от Света гора пристигнаха в Пловдив, за да съучастват в радостта на Преосвещения епископ Поликарп, който празнуваше и небесния си покровител, и своя имен ден.

Негово Високопреосвещенство митрополит Николай и Негово Преосвещенство Смолянският епископ Висарион взеха молитвено участие в светата богослужба.

С викарния епископ съслужиха: архимандрит Алексий – игумен на манастира „Ксенофонт“ на Света гора, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник и председател на храма, архимандрит Евтимий от Софийска епархия, йеромонах Моисей от манастира “Ксенофонт”, йеромонах Петър Еремеев – клирик на Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, Ангел Ангелов – духовен надзорник, свещеници от града, храмовото духовенство и дякони, водени от митрополитския протодякон Илиян Александров.

Стотици миряни изпълниха храма в този ден както да попросят Божията милост и закрила, така и да поздравят с именния му ден обичания от всички тях епископ Поликарп.

По време на причастния ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев произнесе вдъхновено слово за неделното литургийно Евангелие и за подвига на един от великите мъже на ранното християнство, апостолски мъж, свидетел на Христовата истина и мъченик за вярата – Св. Поликарп епископ Смирненски.

По време на св. Литургия Преосвещеният епископ Поликарп ръкоположи за дякон Йордан Дойчев от град Септември. „Достоин!“ – прозвуча силно и радостно в храма.

В края на богослужбата Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай се обърна с поздравително слово към своя първи викарий – Белоградчишкия епископ Поликарп, в което каза:

„Уверявам те, Владико, че ние с доверие сме те възприели и с много любов.

Уверявам те, че ние се радваме на Твоите успехи, ние ценим твоя труд и отправяме молитвите си към Бога за теб. Бог да те укрепя, да ти дари дълъг и спокоен живот да се радваш на плодовете на твоята духовна сеитба, защото, уверявам те, духовната почва на нашата богохранима Пловдиска епархия е благоприятна почва. И ако можем да направим някаква аналогия, тя е чернозем, върху който, като посееш семената на Словото Божие, ще береш и многото плодове“.

Архипастирят на Пловдивска епархия поднесе в дар на своя викарен епископ архиерейски комплект кръст и панагия.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.

След края на богослужението епископ Поликарп дълго време приемаше поздравления и най-сърдечни благопожелания.

На многая и благая лета, Преосвещений Владико!

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