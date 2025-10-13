Неделното училище в Русе стартира Социална работилница за деца и семейства

С благословението на Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум,

В началото на месец октомври Неделното училище в Русе поставя началото на нова инициатива – Социална работилница, която ще се провежда всеки петък от 17:00 ч. в храма „Свети Николай Чудотворец“.

Работилницата има за цел да предостави пространство за подкрепа на децата и техните семейства, като ги насърчава към доброволчество, работа в екип и предприемачески дух.

Участниците ще имат възможност да се включат в различни практически занимания, проекти и инициативи, насочени към развитие на социални умения и изграждане на активна, съпричастна общност.

„Социалната работилница е нашият отговор на нуждата децата да растат не само с вяра, но и с разбиране, че могат да бъдат полезни на другите“, споделят организаторите от Неделното училище.

Инициативата е отворена за всички желаещи – ученици, родители и приятели на училището, които споделят ценностите на добротата, отговорността и сътрудничеството.

С финансовата подкрепа на Община Русе и ЛК „Сексагинта Приста“, Русе

