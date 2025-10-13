Не пропускайте „Великани“ – един филм с кауза

Бургас е един от градовете, в които можете да гледате документалния филм „Великани“.

Лената разказва за Лазар Радков и неговата инициатива „Капачки за бъдеще“.

Идеята на Лазар вижда бял свят през 2017 година и от тогава до сега са събрани няколкостотин тона капачки за рециклиране.

Те са събирани от доброволци, а благодарение на „Капачки за бъдеще“ са спасени хиляди бебета чрез дарените линейки, кувьози и медицинска апаратура.

Филмът „Великани“ е не просто разказ за мисията на „Капачки за бъдеще“, но и кауза. Всички приходи от прожекциите ще бъдат дарени за закупуването на автоматични външни дефибрилатори за всички държавни средни училища в България.

Ако и вие искате да станете част от тази кауза, можете да гледате филма от днес до четвъртък в Синема сити Бургас. Прожекциите са две на ден, от 14:50 и от 19:10 часа.



Facebook

Twitter



Shares