вторник, декември 2, 2025
Не пропускайте празничния концерт „Рождество с Лазур и приятели“

На 19 декември, петък, в залата на ДНА ще се проведе коледен концерт-спектакъл.

В него участие ще вземат младите таланти от ДФА „Лазур“, Танцова школа „Лазур“ при ОУ „Н. Геров“ – Бургас, ФК „Лазур“, ДФГ „Звъника“ и Гайдарски оркестър „Ясен месец“ при НЧ „Паисий Хилендарски – 1928“. 

Началният час е 18, а входът е свободен!

Не пропускайте коледния концерт „Рождество с Лазур и приятели“, който ще ви поднесе много музика, танци и български дух.

