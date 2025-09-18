Не пропускайте „Джекил на лед” в Бургас

Световноизвестният клоун Паоло Нани идва в България за турне в 4 града с уличното представление „Джекил на лед“.

Усмивките и сладоледът ще са безплатни, а преживяването – безценно!

Бургас, 27 септември, сцена „Охлюва“

17:30ч. – Кени / театър “Хенд”

18:00ч. – “Джекил на лед”

Светът е голям и клоуни дебнат отвсякъде! „Джекил на лед“ е изненадваща, различна и искрена история, която ще оживее пред вас – много неща ще се объркат, но какво по-забавно от това.

Представлението е подходящо за публика от 3 до 80 години, универсално и разбираемо без думи. То ще е достъпно и за незрящи, с адаптиран превод, за да може още повече хора да бъдат част от магията. Към него ви подаряваме и клоуна Кени, заедно с клоуните от театър “Хенд”.

Докато по света уличното изкуство е ежедневие, тук то е събитие. И този път вашата улица ще е световна сцена. Да се смеем на живота заедно +/- сладолед в ръка!

Повече за спектакъла:

„Джекил на лед“ разказва историята на чувствителен продавач на сладолед, който в стремежа си да преодолее срамежливостта си неочаквано освобождава своята смела противоположност – Хайд. Така започва серия от комични ситуации, в които провалът се превръща в смях, а публиката е активен участник в случващото се. Това не е просто театър – това е класика на европейската клоунада и визуално майсторство, признато в цял свят. Всичко ще е много и пак няма да стигне, включително и сладоледът.

За Нани ще подгреят публиката клоуните от театър “Хенд”, заедно разбира се, с Ивомир Игнатов – Кени, също световнопризнат артист с емблематичните си улични представления, изградени на принципа на имитация, импоривизационна клоунада и слапстик, с над 7000 участия в повече от 30 държави на 4 континента. Програмата на „Хенд“ с намеса в градската среда, ще остане изненада.

Линк събитието: https://fb.me/e/6QlOIgcHF

При лоши метеорологични условия събитието ще се проведе в Държавен куклен театър – Бургас.

Проект „Джекил на лед в България“- турне на световноизвестния Паоло Нани”, финансиран от Европейския съюз-СледващоПоколениеЕС, № BG-RRP-11.016-0038 „Схема за безвъзмездна помощ „Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ“.

