Не пропускайте да гледате любовната класика „Крадецът на праскови“ в Бургас

В понеделник, 27 октомври, от 19.00 часа в Културен дом НХК може да гледате театрален спектакъл по едноименната повест на Емилиян Станев „Крадецът на праскови“ със специалното участие на Веселин Калановски и Мариела Топалова.

Спектакълът е на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – гр. Велико Търново.

Драматизацията и режисурата са поверени на Бойко Илиев, а сценографията и костюмите – на Никол Трендафилова. В главните роли в театралната постановка ще влязат: Веселин Калановски, Мариела Топалова, Борис Атанасов, Детелин Кандев, Стефка Златкова и Стефан Методиев.

Изключителната по своята психологическа проницателност, поетичност и дълбочина повест на Емилиян Станев „Крадецът на праскови“ е в основата на спектакъла. Героите на тази трагична и наситена с много емоции любовна история – Елисавета, Иво Обретенович, Полковникът, Учителят, Ординарецът и Майката – разкриват света на любовта, която макар и тайна, е единствено способна да придаде смисъл на страданието, да възроди и да възвиси човешкия дух.

„Няма нищо по-тягостно от повторението на миналото“ – казва Емилиян Станев. Редуват се две епохи, отдалечени една от друга с десетилетия, но близки с болките от войната, епидемията, сушата, мизерията…

В един просмукан от жестокост, лудост и болести свят се ражда красива, неподвластна на времето, изгаряща любов. Плод на естествения стремеж за щастие и свобода, за осмисляне на абсурдното всекидневие, тя бива убита сред хаоса на войната и епидемията във време, когато човеколюбието е изтрито от лицето на земята.

Организатор на събитието е Културна организация „Арт Мелпомена“, която кани всички любители на театъра да станат част от това незабравимо преживяване.

Билети за спектакъла могат да бъдат закупени на каса Часовника и на: https://grabo.bg/burgas/kradetzat-na-praskovi-09zn74

