Най-високата сурвачка от конкурса „Коледни фантазии“ вече е част от празничната украса на Община Разград

Най-високата сурвачка от конкурса по приложно изкуство на ЦПЛР ЦУТНТ „Коледни фантазии“ вече е част от празничната украса на Община Разград, а нейната авторка получи наградата си в Димитровград.

Припомняме, че първото национално издание на творческата надпревара се радва на голям интерес. За участие бяха изпратени 6980 творби от 350 училища, детски градини, школи и центрове от 169 населени места във всички 28 области на България. Конкурсът бе в четири категории: коледни картички, коледни рисунки, сурвачки и коледни играчки. Наградите на най-добрите творби бяха връчени в края на миналата седмица. Една от призьорките обаче получи отличието си – грамота, медал и комплект за рисуване – вчера в своето училище. Със съдействието на кореспондента на Дарик радио в Хасково Живка Тодорова наградата бе получена в училището на авторката – ПМГ“Иван Вазов“-Димитровград. Вчера директорът на училището Валентина Делчева я връчи на 13-годишната Никол Динева – седмокласничка в ПМГ“Иван Вазов“-Димитровград. Тя е класирана на първо място в раздел „Сурвачки“ във възрастова група 5-8 клас. Нейната сурвачка е висока над 160 см. и от няколко дни по инициатива на директора на ЦУТНТ Цветанка Русева е част от празничната украса в сградата на Община Разград. други от творбите в конкурса също вече са подарени на приятели на ЦУТНТ с пожелания за светли и щастливи празници.

