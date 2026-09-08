Най-горещата вечер в Хасково

Ексклузивно на празничната сцена излязоха очарователната Гого Лидаки и прочувствения Йорданис Агапитос.

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Специалната Балканска вечер с гръцките звезди Гого Лидаки и Йорданис Агапитос ще остане незабравима за хилядите зрители на КСК „Спартак“. Концертът е част от празничния календар на Община Хасково по повод 8 септември – Ден на Хасково.

Горещите летни парчета, вечните хитове на легендите на гръцката музика и темперамента на Балканите завладяха всички.

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Днес е големият ден на Хасково!

Звездният концерт започва в 20,00 часа на КСК „Спартак“, когато сцената излизат очарователният поп изпълнител Борис Христов и неотразимата звезда на българската музика Михаела Филева.

Хасково празнува 8 септември и споделя радостта си със своите приятели!

Очакваме Ви!