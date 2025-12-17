Най-голямото събитие по LEGO роботика за деца и младежи се завръща през 2026 година

Фестивалът на роботиката FIRST® LEGO® League отново идва в Бургас с най-мащабното си издание досега!

На 25-26 април в Конгресния център ще се впуснем в археологическия свят на сезон „Откритие“, където тайните на миналото ни отвеждат към иновациите на бъдещето.

Организатори на фестивала са Центърът за творческо обучение и Община Бургас.

Ето какво ви очаква:

– Състезание с роботи и иновативни решения за предизвикателствата в археологията, представени от отборите в дивизия “Challenge”;

– Изложение на LEGO проектите на най-малките откриватели от “Discover” и “Explore”;

– Научна изложба за подводни технологии и изследователски мисии;

– Интерактивни зони, демонстрации и работилници с археологическа тематика;

– Изложение на тематични LEGO модели от колекционерски клубове;

– Прожекции на филми за наземна и подводна археология;

– Презентации на български археологически експедиции и др.

Фестивалът е отворен за ученици, учители, родители и всички любители на LEGO, науката, технологиите и археологията, а входът е свободен!

Запазете датите 25 и 26 април и не пропускайте възможността да се потопите в двудневно приключение на открития, роботи и вдъхновение!

Научете повече на www.fll.bg и следете страницата във фейсбук: FIRST LEGO League Bulgaria.

