Най-голямото събитие по LEGO роботика за деца и младежи се завръща през 2026 година
Фестивалът на роботиката FIRST® LEGO® League отново идва в Бургас с най-мащабното си издание досега!
На 25-26 април в Конгресния център ще се впуснем в археологическия свят на сезон „Откритие“, където тайните на миналото ни отвеждат към иновациите на бъдещето.
Организатори на фестивала са Центърът за творческо обучение и Община Бургас.
Ето какво ви очаква:
– Състезание с роботи и иновативни решения за предизвикателствата в археологията, представени от отборите в дивизия “Challenge”;
– Изложение на LEGO проектите на най-малките откриватели от “Discover” и “Explore”;
– Научна изложба за подводни технологии и изследователски мисии;
– Интерактивни зони, демонстрации и работилници с археологическа тематика;
– Изложение на тематични LEGO модели от колекционерски клубове;
– Прожекции на филми за наземна и подводна археология;
– Презентации на български археологически експедиции и др.
Фестивалът е отворен за ученици, учители, родители и всички любители на LEGO, науката, технологиите и археологията, а входът е свободен!
Запазете датите 25 и 26 април и не пропускайте възможността да се потопите в двудневно приключение на открития, роботи и вдъхновение!
Научете повече на www.fll.bg и следете страницата във фейсбук: FIRST LEGO League Bulgaria.