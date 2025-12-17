Най-добрите спортисти в Разград получиха поредно признание за успехите си на тържествена церемония на сцената до Градската коледна елха тази вечер.

Общо 27 бяха номинациите от спортните клубове за три от категориите – „Спортист на годината 2025 на Община Разград“, „Спортист на годината 2025 при подрастващите до 18-годишна възраст“ и „Отбор на годината“, победителят в категория „Треньор на годината“ бе определен според броя и успехите на неговите възпитаници, включени в двете десетки.

И в двете десетки победителите са от СКК“Спринт“-Разград. Мирослав Минчев е №1 в класацията „Спортист на годината 2025 на Община Разград“, а неговият възпитаник и съотборник Георги Радославов е победител в класацията „Спортист на годината 2025 при подрастващите до 18-годишна възраст“.

Постиженията на Мирослав Минчев през годината са: Първо място – 1000 метра от място, Мъже Елит от Държавен личен шампионат по колоездене проведен на 17-19.10.2025г. в гр. Пловдив; Първо място – 1000 метра от място, мъже Елит от Балканиада по колоездене проведена на 09.11.2025г. в гр. Пловдив

Представител на ПФК“Лудогорец“ е на второ място в класацията. Ивайло Чочев е шампион на България с мъжкия отбор на „Лудогорец“ в Ефбет първа професионална лига, сезон 2024/2025, както и участник с мъжкия отбор в Груповата фаза на Лига Европа сезон 2025/2026г.

Под №3 в десетката е състезателката от СКБ“Лютфи Ахмедов“ Фатме Шабан с постижения: първо място – жени, категория 59 кг. на Държавен личен шампионат по борба за жени, проведе на 12-13.06.2025г. в гр. Пловдив и осмо място – жени, категория 59 кг. на Европейско първенство по борба проведено в гр. Братислава, Словения.

Представител на същия клуб е на четвърта позиция. Десислава Иванова е с постижения: второ място – жени, категория 59 кг. на Държавен личен шампионат по борба за жени, проведе на 12-13.06.2025г. в гр. Пловдив и второ място – девойки до 20 години, категория 59 кг на Балканско първенство по борба, проведено в гр. Клуж Напока, Румъния на 11-12.10.2025г.

Колоездач е на пета позиция в класацията. Павел Николов има следните успехи през годината: второ място, спринт – мъже от Държавен личен шампионат по колоездене, проведен на 17-19.10.2025г. в г. Пловдив и трето място 1000 метра от място, мъже на Балканиада по колоездене проведена на 09.11.2025г. в гр. Пловдив.

Състезателката от СК“Гладиатор“ Жаклин Ганчева е на шесто място в класацията. Нейните най-добри постижения през годината са: първо място – жени, категория бикини фитнес до 160 см. от 1ви кръг на Държавно първенство по културизъм, проведено на 12.04.2025г. и първо място – девойки до 20г., категория бикини фитнес до 160 см. от Европейско първенство проведено на 30.04.-05.05.2025г. в гр. Санта Сузана, Испания.

На седмо място е състезателката от СКСЛ“Антибиотик“ Цвета Досева с постижения: първо място – девойки на Държавно първенство по стрелба с лък в зала, проведено на 07-09.03.2025г. в гр. Варна и първо място – девойки на Държавно първенство по стрелба с лък на открито, проведено на 08-10.08.2025г. в гр. Пловдив. Цвета Досева има постигнато 8-мо място и 3-то място в смесени двойки на Европейска младежка купа, проведена месец май в София.

Димана Йорданова от СКЛА“Лудогорец“ е на осмо място в класацията с постижения: второ място, троен скок – жени от национален шампионат по лека атлетика, проведен на 22-23.02.2025г. в гр. София и трето място, многобой – жени от Национален шампионат по лека атлетика, проведен на 22-23.02.2025г. в гр. София.

Състезателят от СК“Гладиатор“ Михаел Пенчев е на девета позиция с постижения: първо място-мъже, категория Бодибилдинг до 90 кг на 1ви кръг от Държавно първенство по културизъм, проведено на 12.04.2025г. в гр. Пловдив и трето място – младежи до 23 год. , категория Бодибилдинг до 75 кг от Европейско първенство проведено на 30.04.05.05.2025г. в гр. Санта Сузана, Испания.

Десетката на най-добрите спортисти завършва с лекоатлета Айтунч Алиев с постижения – първо място, 4000 метра юноши до 18 години на Национален шампионат по лека атлетика, проведен на 25.10.2025г. в гр. Пирдоп и второ място, 3000 метра юноши до 18 години на Национален шампионат по лека атлетика проведен на 01-02.02.2025г. в гр. София.

Победителят в класацията „Спортист на годината 2025 при подрастващите до 18 години на Община Разград“ Георги Радославов заслужи отличието със следните постижения: първо място – 1000 метра, юноши старша възраст и от Държавен личен шампионат по колоездене, проведен в гр. Пловдив на 17-19.10.2025г. и първо място – 1000 метра, юноши старша възраст от Балканиада по колоездене проведена в гр. Пловдив на 09.11.2025г.

На второ място в тази класация е Ашли Йени – състезателка от СКЛА“Лудогорец“ с постижения: първо място – многобой, момичета до 16 години на Национален шампионат по лека атлетика, проведен в гр. София на 15-16.02.2025г. и първо място – многобой, момичета до 16 години на Национален шампионат по лека атлетика, проведен на 27-28.06.2025г. в гр. Велико Търново. Ашли Йени си тръгна от церемонията с още една награда – тя спечели вота на публиката при гласуването в анкета чрез Гугъл формуляр, публикуван във Фейсбук страницата на Община Разград. Тя получи плакета „Спортист на годината в Община Разград според публиката“ с 23,6% от гласовете на всички участвали в анкетата.

С равен брой точни на трето място в класацията са двама състезатели.

Лекоатлетът Венцислав Ангелов заслужи отличието с резултати: първо място – многобой, момчета до 16 години на Национален шампионат по лека атлетика, проведен в гр. СОфия на 15-16.02.2025г. и първо място – многобой, момчета до 16 години на Национален шампионат по лека атлетика, проведен на 27-28.06.2025г. в гр. Велико Търново.

Другото трето място е на състезателя от СКСЛ“Антибиотик“ Берк Хюскял с успехи: първо място при момчета до 15 години на Държавно първенство по стрелба с лък в зала, проведено на 14-15.03.2025г. в гр. Русе и първо място при момчета до 15 години на Държавно първенство по стрелба с лък на открито, проведено на 05.07.2025г. в гр. Садово.

Състезателката по борба Карина Калинова е на пета позиция с второ място при кадетки до 17 години, категория 57 кг. от Държавен личен шампионат по борба проведен на 11-12.04.2025г. в гр. Петрич и с трето място при кадетки до 17 години , категория 57 кг. от Международен турнир по борба “Sonstantin Alexandru & Ioan W. Popovici” проведен през месец май в гр. Букурещ, Румъния

Също състезател от СКБ“Лютфи Ахмедов“ е на следващата – шеста – позиция. Стефан Пенев е с трето място при кадети до 17 години, категория 125 кг. от Държавен личен шампионат по борба, проведен на 10-11.04.2025г. в гр. Петрич и трето място при кадети до 17 години, категория 110 кг. от Международен турнир по борба “Sonstantin Alexandru & Ioan W. Popovici” проведен през месец май в гр. Букурещ, Румъния

Колоездачът Калоян Христов е седми в класацията с трето място – 200 метра летящ старт, при момчета от Държавен личен шампионат по колоездене, проведен на 12-13.07.2025г. в гр. Пазарджик и трето място – 1000 метра от място, при момчета от Държавен личен шампионат по колоездене, проведен на 12-13.07.2025г. в гр. Пазарджик.

Осми в класацията е състезателят от СКСЛ“Антибиотик“ Ангел Николов с първо място при кадети на Държавно първенство по стрелба с лък Проведено в гр. Пловдив на 08-10.08.2025г. и с шесто място при кадети на Европейска купа по стрелба с лък проведена в Словения на 22-25.05.2025г. Ангел Николов е поставил национален рекорд при смесени двойки на Европейска младежка купа, проведена в гр. София на 12-17.05.2025г.

Футболистът от школата на ПФК“Лудогорец 1945“ Ястиян Георгиев е на девета позиция. Той е шампион на България с неговия отбор в Елитна юношеска група U17, както и е национален състезател в юношеския национален отбор на България

На десето място е също футболист. Витомир Тодоров е шампион на България с неговия отбор в Елитна юношеска футболна група U16 и национален състезател в юношеския национален отбор на България.

В класацията „Отбор на годината 2025 на Община Разград“ победител е ПФК „ЛУДОГОРЕЦ 1945“ мъжки отбор – с първо място в Ефбет първа професионална лига по футбол на България сезон 2024/2025 и участник в груповата фаза на Лига Европа сезон 2025/2026. От името на клуба отличието получи техническият директор на „Лудогорец“ Козмин Моци.

Наградата за „Треньор на годината 2025 на Община Разград“ получи наставникът от СКБ“Лютфи Ахмедов“ Дениз Хамид, който има 4 състезатели в двете десетки.

На церемонията бе връчена още една награда. За спечелването на десета световна титла по борба за ветерани с решение на Постоянната комисия за младежта, спорта и туризма към Общинския съвет на Ремзи Реджеб Осман бе определен финансов стимул за високи спортни резултати в размер на 2000 лв. Шампионът отсъстваше заради ангажименти, затова премията получи неговата съпруга Джемиле Осман.

Отличените получиха поименни плакети, парични награди и рекламни материали на Община Разград. Връчиха им ги представители на ръководството на Община Разград: Кметът Добрин Добрев, председателят на Общинския съвет Галина Георгиева, заместник-кметовете Полина Иванова, Елка Неделчева и Зорница Евгениева и секретарят на Община Разград Нели Добрева.

Музикални поздрави към най-успешните спортисти на Разград отправиха възпитаници на две от певческите школи в града: Надежда Дочева от Школа по изкуства „Enjoy Music & Art School“ с ръководител Адриан Маджаров, Максимилиана Михайлова и Ирем Али от Класа по поп пеене към ЦПЛР ЦРД с ръководител Свилена Дечева.

Facebook

Twitter



Shares