Навършват се 85 години от рождението на Емил Димитров

вторник, декември 23, 2025
На днешната дата – 23 декември 2025 г., се навършват 85 години от рождението на големия Емил Димитров.

Паметта на незабравимия певец и композитор, роден през 1940 г. в Плевен, бе почетена днес и с поднасяне на цветя пред паметника му в центъра на града. Освен от кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов и от председателя на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански, цветя пред паметника на Емил Димитров днес поднасят и много други плевенчани.

Плевен отбеляза 85-ата годишнина от рождението на незабравимия изпълнител и с четири невероятни концерт-спектакъла под мотото „Ако си дал“, които преминаха при препълнени зали. Поради огромния интерес те ще имат своите повторения и през м. февруари 2026 г. Организатор на събитието е Община Плевен, с подкрепата на творчески формации в града.

По повод годишнината от рождението на Емил Димитров РБ „Христо Смирненски” представя тези дни и камерна изложба. Във фоайето на библиотеката са експонирани подбрани книги, периодични издания и грамофонни плочи от нейния фонд. Посетителите могат да се запознаят с любопитни биографични щрихи, информация за наградите и отличията на артиста и още интересни факти от неговия живот. Като фон звучат и любими песни от богатия репертоар на Емил Димитров. Изложбата може да бъде разгледана и днес.

Емил Димитров е роден на 23 декември 1940 г. в Плевен, в семейство на артисти-илюзионисти. Баща му е Димитър Димитров, известен като Факира Мити. Mайка му е французойката Анастасия Димитрова (по мъж), асистентка на Мити, с артистично име Мадам Сиси, рано развела се с баща му и завърнала се във Франция, тя често е посещавана в родината си от Емил. Като ученик той се увлича по рисуването и по класическата музика. Приет е да следва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1960 г. В същата година дебютира като певец и изпълнява своята авторска песен „Арлекино“, акомпанирайки си на акордеон. Това поставя началото на една дълга и успешна кариера като поп изпълнител, музикант и композитор. Изнася концерти в почти всички европейски страни.

През 1970 г. излиза един от най-големите му хитове – „Моя страна“, който по-късно става песен на столетието. В репертоара си певецът има над 400 композиции, 280 от които са авторски: „Арлекино“, „Джулия“, „Ако си дал“, „Сбогом, Мария“, „Ела в София“, „Песен за моята майка“, „Моряшко сбогом“, „Нашият сигнал“. От 1999 г. Емил Димитров не се занимава активно с музика поради влошеното си здраве след прекаран мозъчен инсулт. Отива си от този свят на 30 март 2005 г.

С песните си и техните послания Емил Димитров завинаги ще остане в сърцето на Плевен и на своята публика!

