Напусна ни музиковедът Юлия Манукян

Кметът Димитър Николов изказва съболезнования на семейството, приятелите и колегите на музиковедът Юлия Манукян.

„С дълбока скръб и човешка тъга научих за кончината на Юлия Манукян – една от най-ярките и всеотдайни личности в българската музикална култура.

Тя остави след себе си не само впечатляващо научно и творческо наследство, но и цяло поколение млади хора, докоснали се до музиката чрез нейната мъдрост, широта и нежност. Като музиколог, драматург, либретист, преподавател и изследовател, Юлия Манукян отдаде живота си на изкуството и образованието, превръщайки ги в свое призвание.

Сценичните ѝ проекти, концерт-спектаклите и музикално-поетичните ѝ творби бяха своеобразни празници на духа, обединяващи поколения български изпълнители и публики. Нейната отдаденост и творческа смелост бяха споделяни и подкрепяни от семейството ѝ – семейство, посветило се на културата, демократичните ценности и любовта към Бургас.

Днес почитаме не само един изключителен творец, но и човек със силен характер, топла душа и огромно сърце. Споменът за Юлия Манукян ще остане жив – в нейните трудове, в учениците ѝ, в сценичните ѝ идеи, в музиката, която никога не заглъхва.

В този труден момент поднасям най-искрените си съболезнования. Скърбим заедно с вас. Поклон пред паметта ѝ ! .

Това пише в съболезнователния адрес от кмета Димитър Николов.



