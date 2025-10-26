Напусна ни Лилия Димитрова
Казанлъшкият творец и общественик Лилия Димитрова, потомка на рода Чорбаджийски си отиде на 91 годишна възраст!
Лилия Димитрова е родена на 26 юли 1934 г. в Казанлък. Отдала е целият си живот на децата, образованието и запазването на родовата памет. Автор е на книги за поезия за деца и възрастни, проза, краезнание, исторически изследвания, пътеписи и др. Пише текстове за безброй песни и сценарии за филми, излъчвани по БНТ.
Получава десетки награди за писателската си дейност.
Племенница е на Димитър Чорбаджийски – Чудомир.
С Лилия Димитрова си отиде една огромна част от сърцето на нашето общество.
Дълбок поклон и съболезнования на близките ѝ!
Опелото ще се извърши от 10:00 часа в храм “Св. Йоан Предтеча”.
От 11:30 часа всеки желаещ ще може да си каже последно сбогом с нея в зала “Иван Милев” на улица “Искра 4”.