Напусна ни Лилия Димитрова

Казанлъшкият творец и общественик Лилия Димитрова, потомка на рода Чорбаджийски си отиде на 91 годишна възраст!

Лилия Димитрова е родена на 26 юли 1934 г. в Казанлък. Отдала е целият си живот на децата, образованието и запазването на родовата памет. Автор е на книги за поезия за деца и възрастни, проза, краезнание, исторически изследвания, пътеписи и др. Пише текстове за безброй песни и сценарии за филми, излъчвани по БНТ.

Получава десетки награди за писателската си дейност.

Племенница е на Димитър Чорбаджийски – Чудомир.

С Лилия Димитрова си отиде една огромна част от сърцето на нашето общество.

Дълбок поклон и съболезнования на близките ѝ!

Опелото ще се извърши от 10:00 часа в храм “Св. Йоан Предтеча”.

От 11:30 часа всеки желаещ ще може да си каже последно сбогом с нея в зала “Иван Милев” на улица “Искра 4”.

