Напусна ни д-р Георги Матев – дългогодишен началник на отделението по реанимация в УМБАЛ-Бургас, бивш изпълнителен директор на здравното заведение.

По повод тъжната вест кметът на Бургас Димитър Николов отправи своите най-искрени съболезнования към семейството и близките на д-р Матев.

„Поклон пред паметта на един невероятен професионалист, лекар и човек. Д-р Георги Матев ще остане в съзнанието на бургазлии като уважаван медик, един от най-добрите специалисти в своята област. Заедно с него сме работили рамо до рамо за развитието на Бургаската болница. Поднасям най-искрените си съболезнования по повод кончината на д-р Георги Матев на неговото семейство, близки и приятели. Той е човек, който оставя ярка следа и ще липсва на всички ни. Поклон пред паметта му.“

Поклонението ще бъде на 22 декември (понеделник) от 11 часа в Ритуалната зала на Гробищен парк Бургас.

