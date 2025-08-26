Напредват ремонтните работи по моста на столичното метро над р. Въртопо

Обектът е възложен от „Метрополитен“ ЕАД.

Започна производството на нови тротоарни панели, които ще заменят демонтираните от южната страна. Първият панел е качен на моста, предстои поставянето му заедно с останалите.

Продължават и работите по премахване на корозия по повърхностния слой на моста. Съоръжението се обновява с нови слоеве грунд и хлоркаучуков емайллак.

„Съвсем скоро ще се извърши една от най-ключовите операции от целия ремонт – подмяната на т.нар. „дилатационна фуга“ – обясни Петко Горанов – кмет на район „Студентски“. – Това е фугата, която разделя улицата от моста и позволява топлинните разширения на съоръжението.“

Новата дилатационна фуга е произведена и доставена на обекта. След демонтажа на старата тя ще бъде „подпъхната“ под съществуващите траверси на метрото точно след метростанция „Мусагеница“. Изпълнителят на ремонта обясни, че планират да работят в удобен момент през нощта, за да не се възпрепятства движението на метрото.

Налага се в късните часове след спирането на влаковете да се извършват ремонтни работи. Вечерните строителни процеси са необходими, за да не се възпрепятства обичайния транспортен план на метролиниите, които обслужват пътникопотока от/към Летище „Васил Левски“ и Бизнес парк.

