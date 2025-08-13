Напредват отводняването и ремонтът на пътя на завоя към „Барбароса“

Участъкът трябва да е въведен в експлоатация до 31 октомври

Напредват изпълнението на отводняването на терена и ремонтът на пътя на завоя от бул. „Ришки проход“ към комплекс „Барбароса“. Община Шумен изпълнява проект за отводняване там по Капиталовата програма на индикативна стойност над 210 хил. лв. Проектът трябва да е приключен от фирмата изпълнител до края на месец октомври.

Вече са почти напълно изградени отводнителните съоръжения. Проектът предвижда 156 метра магистрално отводнително трасе с три отводнителни линейни оттока. Част от отводнителите са открити, други – закрити. Сложността на обекта се предпоставя от преминаването на оттоците през частен терен, чийто собственик следваше да даде разрешение за това, както и съгласувателните режими между отделните институции.

На този етап на изпълнението са направени изкопните работи, положени са с висока степен на завършеност бетоновите улеи, монтирани са частично линейните отводнители. Те служат за отвеждане на дъждовните води при валежи, при които до момента се образуваха дълбоки локви и правеха пътя труднопроходим.

След приключването на СМР по отводнителната система ще се преасфалтира целият периметър и ще се извърши рехабилитация на сервитутните пространства, съгласно нормативните изисквания.

