Напредва ремонтът на Дома за стари хора „Гергана“

Напредва основният ремонт на Дом за стари хора „Гергана“, съобщи на пресконференция заместник-кметът по здравеопазване и социални дейности Снежана Апостолова.

Припомняме, че проектът е на стойност 7,6 млн. лв. – 100 % безвъзмездна финансова помощ по Национален план за възстановяване и устойчивост. Целта е съществуващата материална база да бъде приведена в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за хора в надтрудоспособна възраст.

В обхвата на проекта попадат четири сгради на Комплекса за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ – основната четириетажна сграда, столовата и кухнята, пералнята и гаражът, които са с обща разгъната застроена площ от около 4 400 кв. м. Ремонтът, който започна през март т.г., включва цялостно обновяване на помещенията, фасадите и покривите, изграждане на фотоволтаична инсталация, както и мерки за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

По данни на Апостолова в основната сграда всички демонтажни работи са приключили, отпадъците са извозени, а по фасадата е положена топлоизолация, като на 90% е завършена и мазилката. ВиК и отоплителните инсталации са изградени почти изцяло, електрическата инсталация е с положени кабели. Стаите на втори, трети и четвърти етаж са със завършени мазилка, шпакловка на стени и тавани, като на третия и четвъртия етаж вече се боядисва. Подовите настилки са изпълнени наполовина и всички тераси са с нов гранитогрес. По покрива са изпълнени всички дейности, които включват полагане на покривните покрития и отводняване, а кулата е изпълнена на 100%. Готов е и изкопът за основите на бъдещия външен асансьор, който ще улесни достъпа на хора с намалена подвижност.

Успоредно с това се извършват ремонтни дейности по фасадата на сградата на стола и кухнята –полагане на топлоизолация и мазилка. Ремонтите на пералнята и гаража ще стартират в следващите етапи на строителството, обясни Апостолова.

Проектът предвижда също доставка на ново обзавеждане за 44 двойни и 8 единични стаи, както и за 2 боксониери за по двама потребители, което ще позволи индивидуален подход при настаняване на възрастните хора. Ще бъде закупено и специализирано оборудване за зала за рехабилитация, лекарски кабинет и манипулационна, както и за трапезарията и обособения клуб по трудотерапия, където потребителите ще могат да участват в приготвяне на храна. Ще бъдат модернизирани и залите за групови и тихи занимания, библиотеката, административните кабинети, стаите за почивка на персонала и пералното стопанство.

След завършването на ремонта Домът за стари хора „Гергана“ ще се превърне в модерен и достъпен дом, който ще осигури здравословна и уютна среда за възрастните хора, както и по-добри условия на труд за служителите, посочи още Апостолова.

