Напредва обновяването на стадиона в кв. „Ветрен“

Приключва обновяването на футболния стадион в кв. „Ветрен“.

Очаква се теренът и зоните около него да бъдат напълно готови до средата на септември и да приемат първите трениращи.

Вече започна поставянето на изкуствената трева, която е от най-висок клас и ще позволи по-голямо натоварване. Това от своя страна ще даде възможност на повече бургаски отбори да използват терена.

Изградено е и осветление, за да могат отборите да тренират и в късните часове на деня. Проектът по обновяването на стадиона в бургаския квартал се извършва по съвместен проект с Българския футболен съюз.

Община Бургас благодари на БФС за доброто партньорство и се надява обновеното съоръжение да се превърне в дом на много бургаски отбори.

