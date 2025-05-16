Награждаване на участниците в Национален конкурс „Мадарски конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“

Над 100 ученици ще бъдат наградени в Националния конкурс „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“, организиран за седемнадесета поредна година от Министерство на образованието и науката, Община Шумен, Националния дворец на децата и ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ – Шумен.

Тържественото награждаване ще бъде на 17 май от 11:00 ч. в Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“, а при лошо време в Информационния център.

В конкурса с рисунка, компютърна рисунка, приложно-декоративно изкуство, презентация и литературна творба взеха участие над 350 ученици на възраст от 7 до 19 години от училища и центрове за личностно развитие и институции, работещи с деца от областите Шумен, Благоевград, Бургас, Габрово, Варна, Велико Търново, Кърджали, Разград, Русе, Хасково, Монтана, Пловдив, Перник, София, Стара Загора, Ямбол, Плевен, Търговище и Бремерхафен, Германия.

Facebook

Twitter



Shares