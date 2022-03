Наградиха участниците в конкурса за мартеница в Ловеч

Изложба на мартеници бе открита на 1 март вечерта в залите на Художествена галерия “Проф. Теофан Сокеров“- Ловеч.

Експозицията представя победителите в конкурс за мартеница – 2022, организиран от Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Ловеч. В състезанието участваха над 400 мартеници на деца от всички възрасти. Отличените присъстваха в залата заедно със своите ръководители и родители.

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова връчи част от наградите и поздрави участниците:

„За поредна година се радваме на това, което са създали децата с тяхното въображение и желание за пролет. Най-хубавото е, че днес сме всички тука заедно – деца и родители, по такъв хубав повод.“

Награди връчи и Соня Недкова, старши експерт в РУО-Ловеч, в присъствието на инж. Марина Колева, директор на ЦПЛР – ОДК, гр. Ловеч, и д-р Димитър Димитров – директор ОЗКТ в Община Ловеч.

Раздадени бяха над 30 групови и индивидуални награди, включително и за био мартеници. (Списък виж отделно.) Мартениците ще бъдат дарени на деца и възрастни от социалните заведения.

Церемонията бе открита с музикалното изпълнение на кларинет от Йордан Валентинов – камерна музика – духови инструменти при ЦПЛР-ОДК, с ръководител Тотко Рогашки. Младежът изпълни Can You Feel The Love Tonight, фрагмент от филма „Цар Лъв“.

Водещ на церемонията бе журналистът Никола Колев.

Пълен списък на класиране на участниците в Конкурса за мартеница – 2022 г., организиран от ЦПЛР-ОДК, гр. Ловеч.

Детски градини

Колективни награди

ДГ „Зора” – група „Звездичка”, 5 години

ДГ „Зора” – група „Слънчеви усмивки”, 6 години

ДГ „Мария Сиркова” – Втора разновъзрастова група, 4 години

ДГ „Мария Сиркова” – Четвърта разновъзрастова група, 6 години

ДГ “Радост”- Четвърта А група ”Слънчо“, 6 години

ДГ “Слънце”- Първа възрастова група

ДГ “Слънце”- група ”Мечо Пух“, 5 години

ДГ “Слънце”- група ”Мики Маус“, 6 години

ДГ „Снежанка” – Първа възрастова група „Звездички”, 3 години

ДГ „Снежанка” – Четвърта група „Усмивка“, 6 години

Награда за био мартеница

Цвета Иванова Иванова – ДГ „Зора” – Първа група „Смехорани”, 4 години

Васил Иванов Иванов – ДГ “Радост”- Четвърта А група „Слънчо“, 6 години

Индивидуални награди

1-во място: Борислав Ралчев Ралчев – ДГ „Мария Сиркова” – Втора разновъзрастова група, 4 години

2-ро място: Денислав Тихомиров Даков – ДГ “Слънце”- група ”Мечо Пух“, 5 години

2-ро място: Илия Дочев Дренски – ДГ “Радост”- Четвърта Б група, 6 години

3-то място: Симона Александрова Иванова – ДГ„ Радост”, Трета изнесена група, 5 години

3-то място: Владимир Гаврилов Христов – ДГ “Радост”- Четвърта А група ”Слънчо“, 6 години

Поощрителни награди

Мирослав Симеонов Симеонов – ДГ „Снежанка” –Втора разновъзрастова група „Слънчо”, 3 години

Цветозара Лъчезарова Баръмова – ДГ „Мария Сиркова” – Трета разновъзрастова група, 5 години

Симеон Верев Борисов – ДГ „Снежанка” – Четвърта група „Усмивка“, 6 години

Михаела Бориславова Бочева – ДГ „Зора” – Група „Слънчеви усмивки”, 7 години

Училища

Колективни награди

ОУ“ Христо Никифоров“- I в клас

ОУ ”Васил Левски”, I б клас

ОУ ”Васил Левски”, II в клас

СУ” Тодор Кирков”- III клас

СУ “Св. Климент Охридски” – III а клас

ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – VI клас

Индивидуални награди

1-во място: Светлин Емилов Иванов – ОУ“ Проф. Димитър Димов“, II б клас

1-во място: Александър Пламенов Иванов – ОУ“ Проф. Димитър Димов“, IV б клас

2-ро място: Крисия Самет Ислямова – ОУ ”Христо Никифоров”, I в клас

2-ро място: Дария Бойкова Александрова – ОУ“ Васил Левски“, III г клас

3-то място: Михаела Минчева – ОУ ”Васил Левски”, II б клас

3-то място: Мария Валентинова Иванова – СУ “Св. Климент Охридски” – VI клас

Поощрителни награди

Кристина Христова Боева – СУ” Тодор Кирков”- II клас

Николета Мирославова Христова – ОУ“ Проф. Димитър Димов“, IV в клас

Моника Данаилова Веселинова – ОУ ”Христо Никифоров”, VII а клас.