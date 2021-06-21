Наградиха победителите в турнира по мини футбол в Русе

Заместник-кметът на Община Русе Енчо Енчев награди победители от турнира по мини футбол, който се проведе този уикенд в Русе.

Турнирът е организиран от РКСЗ РУСЕ, БРФ „Спорт и здраве“ и Община Русе.

В него взеха участие 12 отбора. ВиК, Делта текстил, Спиди, Строително оборудване, ИРИМ, ДППИ, Интер Карс, Форез, Linamar, Witte automotive, Лъчезара 2005, Астра биоплант и общо 117 състезатели.

След изиграване срещите от груповата фаза и тегленето на жребия за полуфиналите, се оформиха следните полуфинални двойки:

Линамар – Астра биоплант

Строително оборудване – Интер Карс

Оспорваните и напрегнати срещи определиха крайното класиране на отборите Линамар, Строително оборудване, Интер Карс и Астра биоплант.