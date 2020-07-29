Наградиха отличените в конкурса „Опознай природата… от твоя балкон“ в Стара Загора

В звездната зала на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ в Стара Загора днес бяха наградени отличените участници в ученическия онлайн конкурс „Опознай природата… от твоя балкон“.

Конкурсът беше организиран по повод 22 април-Световен ден на Земята от Община Стара Загора, Регионално управление на образованието Стара Загора, Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“, Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Фондация Обществен дарителски фонд Стара Загора, Граждански клуб ЛИПА, ЦПЛР – Младежки общински съвет и други клубове.

Стотици малки и големи любители на природата от различни населени места в България изпратиха своите творби според четирите категории на конкурса-литературни творби, презентации, рисунки и фотографии. Участниците бяха разделени в три възрастови групи, а компетентно жури оцени най-добрите в отделните категории.

„Когато обявихме конкурса бяхме в друга обстановка, седяхме си вкъщи и гледахме природата от балкона. Така се роди идеята за конкурса, която бе подкрепена от много други организации. Мисля, че можем да го направим традиционен“, обясни Алексей Стоев директор на Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“.

„Ние от гражданския сектор с удоволствие подкрепихме идеята, естествена в основата бе Община Стара Загора, и осигурихме наградния фонд на конкурса. Сега сме в звездната зала, където ще се помещава и новия планетариум. Имаме и идеята да експонираме копието на „Интеркосмос България 1300“, първият български изкуствен спътник“, обясни Олег Стоилов, председател на Търговско- промишлена палата Стара Загора.

„Поздравявам Ви, че сте се включили в тази добра инициатива. Пожелавам Ви да се развивате и да се вглеждате още повече в природата“, каза Станимира Димитрова, началник-отдел „Образование“ в Община Стара Загора.

Класираните от първо до трето място получиха предметни награди, тематично свързани с направлението, в което са участвали.

Победителите в конкурса за литературни творби по възрастови групи са:

В групата от 1 до 4 клас: Първото място е за Валентина Красимирова Бонева, 4а клас, ОУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, град Казанлък, на второ място се класира Диан Драгнев, 3 клас, Клуб Светлини сред сенките, ОДК Св. Иван Рилски, град Казанлък, а на трето Джазмина Амр, 3 клас, Клуб Светлини сред сенките, ОДК Св. Иван Рилски, град Казанлък.

В групата от 5 до 7 клас: 1-во място. Виктория Кънчева Петрова, 6г клас, Пето ОУ „Митьо Станев“, град Стара Загора, 2-ро място. Ивет Николаева Колева, 5а клас, Второ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Раднево, 3-то място Ванеса Тихомирова Андреева, 5 клас, ОУ ,,Тодор Каблешков, град Пловдив.

В групата от 8 до 12 клас: 1-во място. Ивелина Венциславова Димитрова, 11 а клас, СУ “Гео Милев“, град Раднево, Йоан Петров Иванов, 9 клас, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, град Стара Загора, 2-ро място Кирил Димов, 15 годишен, Клуб Светлини сред сенките, ОДК Св. Иван Рилски, град Казанлък, 3-то място Елена Савова Иванова, 10 а клас, СУ „Гео Милев“, град Раднево.

В конкурса с презентации във възрастова група 1 – 4 клас първото място бе присъдено на Нора Иванова Тодорова, 4в клас, Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“, Стара Загора, на второ място са Анна-София Баръмова от същото училище и Кая Николаева Иванова, 4в клас, ОУ „Кирил Христов“, град Стара Загора, а на трето Мартин Станимиров Стоилов, 4а клас, XIII OУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Стара Загора.

Възрастова група 5 – 7 клас: 1-во място. Боян Красимиров Халваджиев, 5 клас, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, Казанлък, Павел Деянов Желязков, 5ж клас, ОУ „Митьо Станев“, град Стара Загора, 2-ро място. Ванеса Тихомирова Андреева, 5 клас, ОУ,, Тодор Каблешков“, град Пловдив, Яница Йорданова Михайлова, 5в клас, Пето ОУ „Митьо Станев“, град Стара Загора, 3-то място. Синем Самет Мюмюн, ОУ „Мати Болгария“, град Казанлък.

Възрастова група 8 – 12 клас: 1-во място. Даниел Георгиев Динчев, 11 а клас, СУ „Гео Милев“, град Раднево, 2-ро място Стела Красимирова Петрова, 11 а клас от същото училище, трето място не се присъжда на участник в конкурса!



Класиране на участниците в конкурса за рисунка: 1 – 4 клас – 1-во място Белослава Георгиева Георгиева, 1в клас, Второ ОУ „П. Р. Славейков“, град Стара Загора, 2-ро място Зара Дамянова Колева, 2а клас, Пето ОУ „Митьо Станев“, град Стара Загора, 3-то място Никола Росенов Кадиев, 1 клас, ОУ „Георги Кирков“, град Казанлък, Нина Стефанова Ботева, 1б клас, ОУ „Георги Кирков“, град Казанлък.

Класиране 5 – 7 клас: 1-во място Оля Тодорова Павлова, 6 а клас, Второ ОУ „П. Р. Славейков“, град Стара Загора, 2-ро място Изабела Ненова Илиева, 5г клас, Пето ОУ „Митьо Станев“, град Стара Загора, 3-то място. Александра Александрова Стоянова, 6 е клас, Пето ОУ „Митьо Станев“, град Стара Загора

Класиране 8 – 12 клас: 1-во място. Виктория Димитрова Енева, 10 а клас, ПГСС, град Чирпан, второ и трето място не са присъдени.

Класиране на участниците в конкурса с фотографии

Възрастова група 1 – 4 клас: 1-во място. Далия Арсениева Методиева, ЦДГ „Детски рай“ №66 в четвърта група Усмивка, град Стара Загора, 2-ро място Звезделина Славкова Славова, 2 клас, ОУ „Поп Минчо“, с. Коларово, Община Раднево, 3-то място. Константин Иванов Демирев, 2 клас, ОУ „Поп Минчо“, село Коларово.

Възрастова група 5 – 7 клас: 1-во място Георги Тихомиров Генов, 6б клас, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Казанлък, 2-ро място Боян Красимиров Халваджиев, 5 клас, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Казанлък, 3-то място. Дея Иванова Иванова, 6 г клас, Второ ОУ „П. Р. Славейков“, град Стара Загора.

Възрастова група 8 – 12 клас: 1-во място. Никола Диянов Гаврилов, 8 а клас, СУ „Гео Милев“, град Раднево, 2-ро място Радина Кръстева Петрова, 8б клас, ЕГ „Б. Брехт“, град Пазарджик, 3-то място. Зара Хюсеин Каплангил, 9 а клас, ПГСС, град Чирпан.