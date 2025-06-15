Награди от Национален конкурс-фестивал на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“

Национален конкурс-фестивал на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“ излъчи най-добрите изпълнители, представящи стари шлагери и градски песни от миналия век.

Жури с председател доц. д-р Жан Пехливанов – ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и членове – проф. д-р Людмил Петков и гл. ас. д-р Алия Хансе – преподаватели в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, оцени музикално-художествените качества на изпълнителите в конкурса и определи:

КАТЕГОРИЯ „ВОКАЛНИ ГРУПИ“

I НАГРАДА – Вокална група „НЕЖНИ ДУМИ“ при ОНЧ „Заря-1858“ Хасково

II НАГРАДА – Група за стари градски песни „ЕДЕЛВАЙС“ при НЧ „Кирил Маджаров-1866“ Смолян

III НАГРАДА – Група за стари градски и шлагерни песни „СПОМЕНИ“ при НЧ „Надежда-1900“ – с. Чавдар, област София

КАТЕГОРИЯ „КАМЕРНИ СЪСТАВИ“ (дует, трио, квартет)

I НАГРАДА – Дует ЕЛЕНА АВРАМОВА И ХРИСТО КЕНАНСКИ, Смолян

II НАГРАДА – Дует НАДЯ НИКОЛОВА И ТЕНЧО ВАСИЛЕВ, Хасково

III НАГРАДА – Дует “ЗЛАТОТО НА БАБА“ – КРИСТИНА ЧОЛАКОВА И РОСИЦА ПАРУНЕВА при НЧ “Св. преп. Паисий Хилендарски-1997“, Асеновград

КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – ЖЕНИ“

I НАГРАДА – КОРНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА, Бяла

II НАГРАДА – НИНА МЪЛЧАНОВА, Казанлък

III НАГРАДА – СОФИЯ ГИНЕВА, Хасково

КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – МЪЖЕ“

I НАГРАДА – РАНГЕЛ МРЯНОВ, Перущица

II НАГРАДА – СВЕТОСЛАВ ВЕЛКОВ при НЧ „Елин Пелин-1896“ – Елин Пелин

III НАГРАДА – не се присъжда

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН ОТ РЕПЕРТОАРА НА АРИ

ВИГ „ТРАКИЯ“ при ОНЧ „Заря-1858“- Хасково

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЛАГЕР ОТ 60-ТЕ ГОДИНИ

КРИСТИНА ЧОЛАКОВА при НЧ “Св. преп. Паисий Хилендарски-1997“, Асеновград

НАГРАДА ЗА АВТОРСКА ПЕСЕН В СТИЛА НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН

СТЕФАН МИЛЕВ, Хасково

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР АКОМПАНИМЕНТ

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА, Казанлък

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