Награди от Национален конкурс-фестивал на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“
Национален конкурс-фестивал на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“ излъчи най-добрите изпълнители, представящи стари шлагери и градски песни от миналия век.
Жури с председател доц. д-р Жан Пехливанов – ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и членове – проф. д-р Людмил Петков и гл. ас. д-р Алия Хансе – преподаватели в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, оцени музикално-художествените качества на изпълнителите в конкурса и определи:
- КАТЕГОРИЯ „ВОКАЛНИ ГРУПИ“
I НАГРАДА – Вокална група „НЕЖНИ ДУМИ“ при ОНЧ „Заря-1858“ Хасково
II НАГРАДА – Група за стари градски песни „ЕДЕЛВАЙС“ при НЧ „Кирил Маджаров-1866“ Смолян
III НАГРАДА – Група за стари градски и шлагерни песни „СПОМЕНИ“ при НЧ „Надежда-1900“ – с. Чавдар, област София
- КАТЕГОРИЯ „КАМЕРНИ СЪСТАВИ“ (дует, трио, квартет)
I НАГРАДА – Дует ЕЛЕНА АВРАМОВА И ХРИСТО КЕНАНСКИ, Смолян
II НАГРАДА – Дует НАДЯ НИКОЛОВА И ТЕНЧО ВАСИЛЕВ, Хасково
III НАГРАДА – Дует “ЗЛАТОТО НА БАБА“ – КРИСТИНА ЧОЛАКОВА И РОСИЦА ПАРУНЕВА при НЧ “Св. преп. Паисий Хилендарски-1997“, Асеновград
- КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – ЖЕНИ“
I НАГРАДА – КОРНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА, Бяла
II НАГРАДА – НИНА МЪЛЧАНОВА, Казанлък
III НАГРАДА – СОФИЯ ГИНЕВА, Хасково
- КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – МЪЖЕ“
I НАГРАДА – РАНГЕЛ МРЯНОВ, Перущица
II НАГРАДА – СВЕТОСЛАВ ВЕЛКОВ при НЧ „Елин Пелин-1896“ – Елин Пелин
III НАГРАДА – не се присъжда
- НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН ОТ РЕПЕРТОАРА НА АРИ
ВИГ „ТРАКИЯ“ при ОНЧ „Заря-1858“- Хасково
- НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЛАГЕР ОТ 60-ТЕ ГОДИНИ
КРИСТИНА ЧОЛАКОВА при НЧ “Св. преп. Паисий Хилендарски-1997“, Асеновград
- НАГРАДА ЗА АВТОРСКА ПЕСЕН В СТИЛА НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН
СТЕФАН МИЛЕВ, Хасково
- НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР АКОМПАНИМЕНТ
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА, Казанлък