неделя, ноември 23, 2025
Наградата на кмета на София за постижения в спортната наука получи студентката от НСА Денислава Георгиева

Зам.-кметът Благородна Здравкова връчи Наградата на кмета на София за постижения в спортната наука на студентката от Национална спортна академия „Васил Левски“ Денислава Георгиева.

Денислава е направила изследване в областта на художествената гимнастика.

Благородна Здравкова поздрави екипа на академията с провеждането на техният  IV Международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“ и им благодари от името на кмета Васил Терзиев за партньорството и подкрепата, която оказват за развитието на спорта в столицата.  

Академията е ключов партньор на Столичната община в провеждането на най-големите събития и инициативи като ученическите игри, купата на кмета в плувните спортове,  Маратона на София, „Витоша 100“ и много други.  През тази година академията подкрепи и кампанията на Столичната община за безопасност, в която участва състезателят от Формула 2 Никола Цолов.

Ректорът проф. Красимир Петков връчи на Столичната община сертификат за дарение и от свое име благодари на общината.  

През тази седмица Национална спортна академия отбеляза  свята 83-та годишнина с тържествена церемония. Столичният кмет Васил Терзиев присъства на събитието и поздрави висшето учебно заведение с празника и посочи, че това са 83 години на върхови спортни постижения и началото на много успешни кариери. Пожела им да бъдат пример и поколение след поколение да изграждат качествени състезатели и треньори, да вдигат нивото на спорта и на физическата култура.  Кметът сподели и своята радост от факта,  че всеки път, когато идва на територията на НСА вижда нови подобрения и реализирани проекти и си пожела толкова добре да се управляват всички институции в България, за да имат успеха на академията.  

