Награда „Златно перо“ за бургаското списание „Море“

Бургаското списание „Море“ бе удостоено с престижната награда „Златно перо“.

Това стана по време на тържествената церемония по връчване на годишни награди на Съюза на българските журналисти. Тя се състоя на 14 ноември в Първо студио на Българското национално радио, когато бяха връчени отличия в различни категории. Наградата за „Море” е по случай неговата 45-годишнина. Отличието беше получено от поетесата Роза Боянова, която благодари на СБЖ и на неговия председател Снежана Тодорова от името на редакционната колегия на списанието и Сдружение „Бургаска писателска общност“.

Наградите са традиционни и се връчват по повод 1 ноември – Деня на будителите, в знак на признание към приноса на българските журналисти, за книги, за високи творчески и професионални постижения и кръгли годишнини.

Литературно-художествен алманах „Море” излиза за първи път през 1980 г. с главен редактор Недялко Йорданов и зам. гл. редактор Славчо Чернишев. Редактори са Христо Фотев, Николай Искъров, Илия Буржев, а по-късно Иван Апостолов, Иван Благоев, Янаки Петров.

Своеобразен приемник на алманах „Море“ е Националното маринистично списание „Море“, което започва да излиза от 1993 година.

От 2009 г. „Море“ е списание за литература, изкуство и култура с редактори Георги Ингилизов, Росен Друмев и Иван Сухиванов. Списанието излиза в 4 годишни книжки, като едната от тях е алманах.

Сегашни редактори на списанието са Диана Фъртунова, Иван Ванков и Елка Василева.

Facebook

Twitter



Shares