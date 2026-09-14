Над 8200 ученици започват новата учебна година в община Шумен

696 първокласници ще прекрачат училищния праг, а 27 детски градини и 19 училища са готови за началото на учебната 2026/2027 година

Общо 8208 ученици, разпределени в 348 паралелки, ще се обучават в община Шумен през новата учебна 2026/2027 година. Данните бяха представени от заместник-кмета по образование и култура Даниела Савчева по време на брифинг за готовността на образователните институции.

На 15 септември врати ще отворят 27 детски градини и 19 училища, като официалните тържества са предвидени между 9:00 и 10:00 часа.

В детските градини са записани 2619 деца, разпределени в 112 групи. Шест са яслените групи със 136 деца, а записаните тригодишни са 575. Спрямо миналата година се отчита намаление на броя на децата, а детските градини са с една по-малко.

В училищата обаче се наблюдава ръст на общия брой ученици спрямо последните три години. В населените места извън град Шумен ще се обучават 500 ученици в 37 паралелки.

Първокласниците тази година са 696, разпределени в 33 паралелки. От тях 663 ще учат в града, а 33 – в селата. При броя на децата в първи клас се отчита спад спрямо предходни години.

Целодневната организация на учебния ден за учениците от I до VII клас ще обхване 3063 деца в 133 групи. Във всички училища са осигурени условия за хранене на учениците, включени в целодневно обучение.

Очаква се между 2500 и 2600 ученици да участват в различни извънкласни форми в ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“ и ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“. Записването продължава, тъй като учебната година там започва на 1 октомври.

По думите на Даниела Савчева всички образователни институции са обезпечени с необходимите педагогически и непедагогически кадри. Доставени са и необходимите учебници, учебни комплекти и познавателни книжки.

Община Шумен разполага с 12 училищни автобуса, които са в изрядно техническо състояние. В детските градини в града е осигурена охрана, а в училищата има видеонаблюдение и охранителни служители.

Така образователните институции в общината заявяват готовност да посрещнат децата и учениците за първия учебен ден.