Над 700 изпълнителя от цяла България се очакват за 17-то издание на „Ценово пее и танцува“

Началото на празника ще бъде дадено от Драгомир Драганов и д-р Петър Петров

Повече от 700 души от областите Русе, Велико Търново, Габрово, Силистра, Плевен и Ямбол се очаква да се включат в двудневната програма на фолклорния събор „Ценово пее и танцува“, който започва днес. Началото на едно от най-мащабните събития в целия регион ще бъде дадено довечера от 18.30 часа в новооткрития парк за отдих – Комплекс за спорт и развлечения от областния управител на Русе Драгомир Драганов и кмета на община Ценово д-р Петър Петров. Това е 17-то издание на празника. В първия ден програмата предвижда на сцената да има 60 изпълнения на групи и индивидуални участници, след което ще има концерт на оркестър „Пловдив“. През втория ден се очаква да има още над 40 изяви. Жури в състав кметът на Свищов Генчо Генчев, народният изпълнител Цветан Банев и хореографът Ивелина Анчева ще оценява изпълненията. „Фолклорът е живата памет на народа. Той е нашият корен, нашата песен и нашият разказ за света. В него е събрана мъдростта на предците ни, тяхната болка и радост, тяхната вяра и надежда“, коментира Драганов часове преди официалния старт на събитието.

Ще има и алея на изкуството и занаятите, на която местни художници и занаятчии ще представят свои произведения

