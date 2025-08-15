Над 70 неправоспособни водачи са установени за последните два месеца на територията област Добрич

Част от нарушителите са засечени при проверки, осъществявани съвместно с полицейски служители от Румъния ​

За последните два месеца на територията на област Добрич служителите на „Пътна полиция“ са установили 11 500 нарушения на скоростните режими. Съставени са 8300 електронни фиша и 1400 актове за административни нарушения, като са наложени и 7100 глоби. При проверките са засечени 73 неправоспособни водачи, 60 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол, както и други 17 – след употреба на наркотични вещества. Част от пътния контрол в общините Шабла, Каварна, Балчик и Албена е осъществен от съвместните българо-румънски екипи.

Припомняме, че съгласно международна спогодба и разпореждане на главния секретар на МВР в областната дирекция на вътрешното министерство в Добрич е създадена организация за съвместни контролни проверки от смесени екипи от български и румънски полицейски служители. Целта на сътрудничеството е ефективно противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и безопасност на движението по пътищата в морските курорти.

