Над 70 млади състезатели участваха в Национален турнир по свободна борба, организиран от Областен клуб „Спорт в училище“-Разград.

Представителите на девет населени места от цялата страна бяха разпределени в три възрастови групи – деца, момчета, момичета и кадетки.

Турнирът е традиционен, първото му издание е през 2010 г. в Лозница, няколко поредни години се провежда в лудогорския град, след това домакин става Разград – припомни председателят на „Спорт в училище“-Разград Николай Миланов. Партньори на клуба в организацията са Община Разград и Спортно училище-Разград. Финансирането е от Министерството на младежта и спорта чрез Българската асоциация „Спорт за учащи“.

На откриването на турнира в спортна зала „Абритус“ днес от името на Кмета Добрин Добрев приветствие отправи експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева.

След оспорвани схватки на двата тепиха в залата индивидуалните призьори получиха медали, а за най-добре представилите се отбори имаше купи. На първо място се класира отборът от Разград, на второ – Глоджево, на трето – Исперих, на четвърто – Лозница.

