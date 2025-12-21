Над 70 деца от Съюза на инвалидите в Смолян преживяха един вълнуващ и незабравим коледен празник

Над 70 деца от Съюза на инвалидите в Смолян заедно с родителите си преживяха един вълнуващ, красив и богат коледен празник в Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“.



Любезните домакини дариха на децата уют, вкусни ястия, подаръци и много настроение. РДТ представи благотворително детски спектакъл на актрисата Деси Минчева. Ненчо Илчев потопи децата в света на илюзиите. Смолянската професионална гимназията по туризъм и строителство приготви за малчуганите вкусни ястия и лакомства.

Дядо Коледа зарадва специалните деца, които получиха по две чанти подаръци, защото са били много послушни.

Те бяха осигурени от Петя Михалевска и Тодор Батков, които сбъднаха желанията на специалните деца от писмата им до Дядо Коледа. Кметът Николай Мелемов присъства на празника. Той поздрави децата, родителите, ръководство на Съюза на инвалидите и организаторите. Пожела им светли празници и посочи, че винаги е насреща да помогне за разрешаване проблемите на хората с увреждания, за да се облекчи ежедневието им.

Дарителите направиха прекрасен празник за децата, каза председателят на общинската организация на СИБ в България. Анета Шаркова. Тя изказва благодарност на всички организатори и дарители, създали по-различно тържество за малчуганите. Присъстващите бяха приветствани и от регионалния координатор и председател на СИБ Петя Николова.

Тодор Батков благодари за съпричастността към благотворителната кампания на РДТ и неговия директор Мариан Бозуков, на Ненчо Илчев, на Смолянската гимназия по туризъм и строителство, на кмета Николай Мелемов. Истинските герои са родителите на тези деца, а ние като общество трябва да помагаме, посочи Батков.

Празникът стана красив и цветен, децата пяха и се веселиха от сърце, защото има добри хора, които даряват и се грижат за тях.

