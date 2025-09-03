Над 630 бегачи се включват в „Бургас Рън 2025“

Над 630 души са потвърдили участието си в осмото издание на първия в страната бегачески фестивал „Бургас Рън“.

С това настоящото състезание поставя рекорд в сравнение с предходните издания.

„Бургас Рън“ ще се проведе в неделя – 14 септември. Стартът ще бъде даден в 09:00 часа при КЦ „Морско казино“. Тази година маршрутите на бегачите са на две дистанции – 5 км и 10 км.

Маршрутът на бегачите на дистанция 5 км е следния: Приморски парк – бул. „Богориди“ – ул. „Александровска“ – бул. „Сан Стефано“ – ул. „Константин Величков“ – ул. „24-ти пехотен черноморски полк“ – ул. „Поморийска“ – Приморски парк – КЦ „Морско казино“ – Финал

Маршрутът на бегачите на дистанция 10 км е следния: Приморски парк – бул. „Богориди“ – ул. „Александровска“ – бул. „Сан Стефано“ – бул. „Стефан Стамболов“ – кръгово кръстовище при хотел „Мираж“ – бул. „Никола Петков“ – бул. „Димитър Димов“ – „24 пехотен черноморски полк“ – ул. „Поморийска“ – Приморски парк – КЦ „Морско казино“ – Финал

Предвижда се по маршрута на трасето, включващо транспортни улици и булеварди, да има 30-минутно забавяне на движението на превозни средства в часовия диапазон от 08:30 – 11:00 ч. поради придвижването на колоната от състезатели.

Ще има забавяне и пренасочване на автобусите по линиите на градския транспорт, като ще бъдат предприети всички необходими мерки за навременно възстановяване на движението и безпрепятствено протичане на състезанието.

Във тази връзка се налага пълно затваряне за движение на ППС на ул. „Поморийска“, в участъка от ул. „24-ти пехотен черноморски полк“ до паркинга на Капани от 18:00 часа на 13.09.2025г. до 11:00 часа на 14.09.2025г. За целта ще бъде въведена временна организация, като молим водачите на автомобили за този период да освободят паркираните МПС от зоната за платено паркиране в участъка и паркинга.

Организаторите на „Бургас Рън“ и тази година са подготвили музикална изненада за участниците в инициативата. Още информация за „Бургас Рън“ ще откриете на фейсбук страницата на фестивала: https://www.facebook.com/BurgasRun

