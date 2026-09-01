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Над 600 ученици започнаха новата учебна година в Спортното училище във Варна

Недялко Тенев

Около 100 са новоприетите възпитаници на Спортно училище „Георги Бенковски“, където се обучават млади таланти в 19 вида спорт

С тържествена церемония Спортно училище „Георги Бенковски“ във Варна откри новата учебна 2026/2027 година. По традиция неговите възпитаници са сред първите ученици в града, които се връщат в класните стаи още на 1 септември.

Тази година училищния праг прекрачиха над 600 ученици, които се обучават в 19 вида спорт. Около 100 от тях са новоприети.

На церемонията присъстваха заместник-кметът на Община Варна София Колева, директорът на дирекция „Образование“ Антоанета Хинева, директорът на ОП „Спорт – Варна“ Юрджан Ахмед и областният управител Марио Смърков. Сред гостите бяха още представители на Министерството на младежта и спорта, спортни клубове и организации.

Белослава Колева издигна националния флаг

Тържеството започна с издигането на българския национален флаг от младата състезателка по вдигане на тежести Белослава Колева.

Празничната програма продължи с демонстрации по художествена гимнастика и акробатика. В тях се включиха млади спортисти от варненски клубове, сред които КХГ „Грация“ и Спортен клуб по акробатика.

Директорът на Спортно училище „Георги Бенковски“ Евелина Янчева поздрави учениците, учителите и треньорите и им пожела успешна година, изпълнена с упоритост, спортни успехи и нови постижения.

През учебната 2026/2027 година възпитаниците на училището ще продължат да съчетават образованието с професионалната спортна подготовка и стремежа към високи резултати.

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