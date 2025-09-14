Над 600 певци и танцьори от страната показаха красотата на фолклора на VII-я фестивал „По терлици и шевици“ в Царацово

Повече от 600 танцьори и певци от цяла България се събраха в Царацово на VII-я фолклорен фестивал „По терлици и шевици“, организиран по инициатива на кмета на Община Марица Димитър Иванов, кметство Царацово, читалище „Дядо Иван Арабаджията“ и ръководителя на певческата група на ансамбъл „Дикани“ Радослав Иванов.

Националният фест дава изява на формации за народно творчество, както и на индивидуални изпълнители. Събитието бе открито от кмета на Царацово Димитър Петров, който е домакин на проявата.

„Щастлив съм, че откриваме празник на българския фолклор за седма поредна година. От името на кмета на Община Марица Димитър Иванов и от свое име ви приветствам и желая на всички да се насладят на прекрасни моменти. Нашият фестивал е фолклорна шевица – пъстър и весел. Прославихме се по всички краища на страната, дори и зад границите й. На Кръстовден нека са честити имениците и да са благословени всички българи“, каза в приветствието си Димитър Петров. Той допълни, че самодейци, певчески групи, танцови състави и клубове и солови изпълнители се събират, за да покажат своите таланти, съхранявайки традициите. Осигурени са награди, а победителят ще получи специален тъпан, осигурен от кмета на общината. Димитър Петров представи и петчленното жури, което оценява изпълнителите, а председател е маестра Иванка Паунова, която е диригент на хора на професионален ансамбъл „Пазарджик“, преподавател по гъдулка, ръководител на фолклорни състави в Община Пазарджик, възпитаник на НУФИ „Филип Кутев“ – Котел и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Сред членовете на комисията по оценяване на изпълнителите е доц. д-р Данка Цветкова – вокален педагог, преподавател и изпълнител на народни песни, дългогодишен солист на академичен народен хор, преподавател в музикалната академия в Пловдив, Георги Найденов, който е преподавател в катедра „Музика“ на ПУ ,,Паисий Хилендарски“, диригент на ансамбъл в СУ „Любен Каравелов“ и на фолклорна група към Пловдивската семинария. В състава на журито са и хореографът Светла Димитрова, която е ръководител на първите детски танцови състави на читалището в Царацово и негов председател, както и д-р Надя Мурджева, която е хореограф, педагог и ръководител на танцовите състави към читалището в селото.

Юношеският танцов състав „Хоп – троп“ към НЧ „Никола Вапцаров – 1928 г.“ в Костиево откриха фестивала с Добруджански танц и Видинска въртележка. След тях зрителите се насладиха на фолклорната палитра от цялата страна.

Гости на фестивала бяха заместник-кметът по образование и социална политика Анелия Симеонова, главният експерт по младежки дейности и култура Тодор Ганчев, общинските съветници Йорданка Славчева и Георги Разпопов.

