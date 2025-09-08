Над 5000 декара обхвана пожарът в Сакар

Пожарът на територията на Сакар, между селата Младиново, Лисово и Костур, вече е обхванал около 5000 декара.

Огънят продължава да се разраства.

В гасенето участват екипи на РДПБЗН – Хасково, доброволното формирование „Свиленград“, както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли.

Утре в действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужещи от военно формирование – Хасково, като хеликоптерът ще продължи да подпомага гасенето от въздуха.

Към този момент няма опасност за населените места.

