Над 440 участници се включват в Петия международен образователен форум във Варна

Рекорден брой участници – над 440 представители на повече от 280 институции от България, Италия, САЩ, Грузия, Германия и Гърция – се включиха в петото издание на Международния образователен форум, който започна днес във Варна.

Темата тази година е „Градът като учебна площадка. Използване на градската среда за модерно и качествено образование“.

Организатори са Община Варна, Министерството на образованието и науката, Националното сдружение на общините и ИКТ Клъстер Варна. Форумът се провежда в хибриден формат – присъствено и онлайн, и обединява преподаватели от детски градини, училища и университети, архитекти, урбанисти, представители на бизнеса, синдикатите, ученици и студенти.

Упълномощен съм от кмета на Варна Благомир Коцев да ви приветствам в това пространство за обмен на идеи, опит и вдъхновение, което вече пет години развиваме заедно, каза при откриването изпълняващият функциите кмет Павел Попов. Той отбеляза, че самата дума „форум“ в буквален смисъл означава градоустройствен елемент, но ние му придаваме метафоричен смисъл като място за срещи и обсъждания. Това показва в колко голяма степен градският живот, животът в общност на граждани, определя структурите, чрез които опознаваме света. Това определи и избора на темата на тазгодишното издание, посочи Попов.

По думите му целта на форума е да насърчи както практическите изследвания, така и визионерските идеи. Как да превърнем публичните пространства в живи класни стаи, как да изградим партньорства между училища, университети, общини и културни институции – това са въпросите, на които търсим отговор, допълни той. Попов акцентира и върху нуждата от нови ценностни ориентири в динамичните времена, в които живеем. Той подчерта, че може би именно разнообразието, непредвидимостта и движението, характерни за градския живот, ни дават по-пряк достъп до ценностите, които осмислят индивидуалното и общото ни съществуване.

Сред официалните гости на форума бяха областният управител проф. Андрияна Андреева и ректорът на Икономическия университет – Варна проф. Евгени Станимиров, които отправиха приветствия към участниците и подчертаха значението на сътрудничеството между образованието, науката, бизнеса за развитието на съвременните градове. В програмата със свои изказвания се включиха и Емил Цанков, председател на УС на ИКТ Клъстер – Варна, който представи виждането си за използването на градската среда като динамично учебно пространство, както и д-р Ирена Радева, началник на Регионалното управление на образованието, която запозна участниците с международния проект HARMONY, в който Община Варна е партньор. Онлайн участие взе и Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор на Националното сдружение на общините, която акцентира върху ролята на общините като двигател на иновациите в образованието.

Специален гост от Италия бе Федерико Руоци – президент на институцията на детските градини и яслите към община Реджо Емилия, който представи емблематичния модел „Реджо Емилия – един град и неговите детски градини“, превърнал се в световен пример за интегриране на образованието в градската културна и социална среда.

Днешното събитие е част от стратегията на Варна като град на растежа, иновациите и знанието. Очакваме конкретни предложения и решения, които ще подпомогнат развитието на модерно и качествено образование, заяви директорът на дирекция „Образование и младежки дейности“ Антоанета Хинева.

Сред акцентите на форума са идеите за града като интерактивна класна стая, в която музеите, парковете и архитектурните пространства могат да се превърнат в част от учебния процес. Обсъждат се и възможностите, които новите технологии и изкуственият интелект предоставят за персонализирано обучение и създаване на дигитални образователни среди. Особено внимание е отделено и на STEM и социалното образование – как градската среда може да се използва за реални проекти, които развиват критично мислене, творчество и активно участие на учениците в решаването на обществени проблеми.

Форумът продължава и утре – 10 октомври. Повече подробности на адрес: https://edfor.varna.bg/

