Над 40 деца участваха в работилница за картички и коледни украшения „За една вълшебна Коледа“

Над 40 деца се включиха в работилница за картички и коледни украшения „За една вълшебна Коледа“. Тя се проведе днес във фоайето на Общински културен център-Разград.

Ученици от ОУ“Васил Левски“, СУ“Христо Ботев“ и от Школа по английски език „Стъпка по стъпка“ в ЦПЛР Център за работа с деца се научиха как да изработят картички и украшения с форма на ангел. Техен ментор бе ръководителят на Школата по изобразително изкуство в ЦРД Цветомира Петрова. Помагаха й неколцина от нейните възпитаници в школата.

Уменията как се прави картичка и коледно украшение с форма на ангел усвои и заместник-кметът Елка Неделчева, която посети работилницата и за да се срещне с едно от момичетата от Школата по изобразително изкуство. От името на ръководството на Община Разград тя връчи коледен подарък на Божидара Орцева, която е автор на рисунката, избрана от Кмета на Община Разград Добрин Добрев за коледната картичка, която той изпраща в навечерието на празниците на представители на различни институции, партньори на местната управа в различни сфери. Божидара Орцева е ученичка в 11 клас в ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“. Заместник-кметът Елка Неделчева й благодари за прекрасната рисунка и й пожела да е здрава и все така креативна.

В края на коледната работилница малките участници в нея получиха подаръци – коледни шапки. Те са част от дарението на две фирми, които участват със свои обекти в Коледния базар – „Рамис“ЕООД и „Нури-Севи“ЕООД.

В празничния декемврийски календар на Община Разград има още една работилница, тя е в навечерието на Нова година. На 30 декември в 12 ч. пред сцената до Градската коледна елха ще се проведе работилница „Сурвачки“. Материалите ще бъдат осигурени от ОП“Паркстрой“, а как се правят сурвачки на децата ще покажат секретари на читалище от община Разград. При лошо време работилницата ще е в Общинския културен център.

Facebook

Twitter



Shares