Над 350 каратеки от шест страни мериха сили в международния турнир по карате за купа „Плевен“

Повече от 350 състезатели от 23 клуба от България, Румъния, Турция, Сърбия, Република Северна Македония и Великобритания се включиха в провелия се през почивните дни Международен турнир по карате за купа „Плевен“.

Спортното събитие беше в зала „Балканстрой“ в Плевен и бе посветено на 50-годишния юбилей на карате в града. Турнирът е за деца, жени и мъже, организатор и домакин беше Клуб по бойни изкуства „Петромакс“ – Плевен с президент Русалин Русалинов, който е и почетен президент на Българската национална федерация по карате. Събитието се проведе с подкрепата и на Община Плевен, като част от Спортния календар на Общината за 2025 г. Инициативата е включена и в Националния спортен календар на Българска национална федерация Карате за 2025 г.

Официални гости на откриването на турнира бяха Ивет Горанова – олимпийски шампион от игрите в Токио през 2020 г., инж. Мартин Мачев – областен управител на област Плевен, Павлин Фильовски – заместник областен управител на област Плевен, доц. д-р Иван Малкодански – председател на Общински съвет – Плевен, заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ на Община Плевен Елина Димитрова, общински съветници, Румен Петков и др. По повод юбилея на официалното откриване на турнира бяха връчени почетни плакети на спортисти и общественици, допринесли за развитието на карате в Плевен.

Ивет Горанова пожела успех на участниците и ги приветства, че са проявили смелост да излязат на татамито и да покажат най-доброто от себе си. Тя получи плакет за изключителни постижения от името на карате клуб „Петромакс“.

Диплом за осми дан от Световната шотокан карате федерация беше връчен на Русалин Русалинов.

Отборното крайно класиране от турнира е следното:

На първо място е домакинът – плевенският Карате клуб „Петромакс“, със спечелени общо 41 медала, от които 7 златни, 13 сребърни и 21 бронзови;

Второ място е за Клуб „Дарис“, Кюстендил – с общо 15 спечелени медала, от които 6 златни, 4 сребърни и 5 бронзови;

Трето място е за Карате клуб „Металург“, Скопие, Република Северна Македония – с общо 7 медала, от които 6 златни и 1 сребърен.

