Над 300 участници събра в Русе фестивалът „Светът е за всички“

Кметът Пенчо Милков откри 18-ото издание на инициативата, която обединява деца, младежи и възрастни от 26 организации от цялата страна

Кметът на Русе Пенчо Милков откри 18-ото издание на Националния фестивал „Светът е за всички“, който събра в града над 300 участници от 26 организации от цялата страна.

Организатор на фестивала е Сдружение „Смело сърце“, а инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Община Русе.

„Тази сцена е ваша – тук има място за вашия талант, за вашата работа и за мечтите, които носите със себе си. Благодаря на всички участници, че сте в Русе и че споделяте с нас това, което умеете и обичате“, заяви Пенчо Милков при откриването.

Той пожела на участниците да си тръгнат от Русе с нови приятелства и хубави спомени и подчерта значението на фестивалната сцена като пространство за талант, творчество и срещи.

Кметът отправи специална благодарност към организаторите от Сдружение „Смело сърце“ и неговия председател Стойка Панагонова за усилията, с които вече 18 години превръщат фестивала в традиция.

„Докосни мечтите ми… Те са част от мен…“

И тази година фестивалът се провежда под мотото „Докосни мечтите ми… Те са част от мен…“.

Богатата концертна програма събира на една сцена деца, младежи и възрастни. Публиката може да види песни и танци, поезия, изпълнения с жест и мимика, артистични композиции и хумористичен скеч.

Паралелно с концертната програма се провежда и изложба-базар с ръчно изработени изделия, създадени от участниците.

Над 450 подаръка за участници и доброволци

Празничният ден ще завърши с томбола. Благодарение на дарители и приятели на инициативата Сдружение „Смело сърце“ е осигурило повече от 450 подаръка.

Те са предназначени за участниците в концертната програма и изложбата-базар, както и за доброволците, помогнали за организирането и провеждането на фестивала.