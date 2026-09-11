Над 300 медици от България, Европа и САЩ участват в „Русенски интервенционални дни 2026“

Седмото издание на международния форум поставя акцент върху иновациите в интервенционалната кардиология, съдовата хирургия и лечението на инсулт

Над 300 медицински специалисти участват в седмото издание на научно-практическата конференция „Русенски интервенционални дни 2026“, която беше открита на 11 септември в Русе. Форумът събира водещи специалисти от България, Европа и САЩ и представя някои от най-съвременните методи за диагностика и интервенционално лечение.

Тридневното събитие се организира от лечебни заведения „МЕДИКА“, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Българското дружество по интервенционална кардиология.

Сред чуждестранните специалисти са експерти от Испания, Италия, Германия, Франция, Полша, Сърбия и САЩ. Участниците имат възможност да обменят знания и практически опит, да обсъждат сложни клинични случаи и да наблюдават демонстрации на живо.

Конференцията запазва мултидисциплинарния си характер. Освен интервенционални кардиолози и кардиохирурзи в нея участват съдови хирурзи, невролози, неврохирурзи, специалисти по образна диагностика и професионалисти по здравни грижи.

Фокус върху сложните сърдечни интервенции

Сред основните теми тази година са комплексните коронарни интервенции и вземането на решения в условията на прецизната медицина. В съдовата хирургия вниманието е насочено към съдовите достъпи, а в неврологията и неврохирургията – към съвременната организация на лечението на пациенти с исхемичен мозъчен инсулт и развитието на Stroke центъра в „МЕДИКА“.

Медицинският директор на СБАЛК „МЕДИКА КОР“ и съпредседател на форума проф. д-р Добрин Василев открои лечението на комплексни коронарни лезии и хронични тотални оклузии като важна част от програмата.

Събитието се провежда и на фона на въвеждането на нови възможности за интервенционално лечение в Русе. Само дни по-рано Сърдечно-съдовият център на „МЕДИКА“ извърши първите две в България извън София процедури за транскатетърна реконструкция тип „ръб към ръб“ на митралната клапа (TEER) при пациенти с тежка митрална регургитация.

„Важно е, че това знание не остава само в конферентните зали, а се превръща в по-добри възможности за лечение на нашите пациенти“, заяви при откриването д-р Панайот Панайотов, съуправител на лечебни заведения „МЕДИКА“.

Русе като център за медицински иновации

Областният управител проф. Любомир Владимиров определи конференцията като знак за развитието на медицината в региона и резултат от инвестициите в здравеопазване, модерна инфраструктура, технологии и човешки капитал.

По думите му подобни инициативи създават условия за обмен на експертиза, въвеждане на иновации и развитие на високоспециализирана медицинска дейност извън столицата.

Ректорът на Русенския университет проф. Десислава Атанасова също подчерта устойчивото развитие на форума през седемте му издания.

„Този сектор от медицината се развива с огромни скокове, не със стъпки напред. И тук в Русе това се случва по най-добрия начин“, заяви тя.

Кметът на Русе Пенчо Милков определи като чест за града възможността през следващите дни да бъде център на медицинската наука и благодари на специалистите и младите медици, които използват конференцията за повишаване на своите знания и квалификация.

Организаторите очакват тазгодишното издание на „Русенски интервенционални дни“ да продължи утвърждаването на Русе като един от центровете за развитие и прилагане на съвременни интервенционални медицински методи в страната.