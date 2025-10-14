Над 30 000 стръка нови цветя ще красят Търговище през есенно-зимния сезон

В ход е подмяната на пролетните и летните цветя с есенни и зимни видове в цветните пространства и зелените площи в Търговище.

С дейностите са ангажирани служителите на Общинското предприятие „Флора“.

Над 30 000 стръка теменужки, парички и хризантеми в различна цветова гама ще бъдат засадени. Посадъчният материал е произведен в оранжериите на общинското предприятие.

В цветните пространства на централния площад „Свобода“ вече са засадени разноцветни теменужки.

В момента се подготвят и цветните площи в алеята към Драматичния театър. Нови цветя ще има и в парковете „Борово око“ и „Роден кът“, градинката около храм „Св. Иван Рилски“, както и в цветните площи срещу читалището и библиотеката на централната улица „Васил Левски“.

Апелираме гражданите да пазим обособените цветни кътове, за да им се радваме по-дълго време през есенно-зимния сезон.

