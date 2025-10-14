Над 30 000 стръка нови цветя ще красят Търговище през есенно-зимния сезон
В ход е подмяната на пролетните и летните цветя с есенни и зимни видове в цветните пространства и зелените площи в Търговище.
С дейностите са ангажирани служителите на Общинското предприятие „Флора“.
Над 30 000 стръка теменужки, парички и хризантеми в различна цветова гама ще бъдат засадени. Посадъчният материал е произведен в оранжериите на общинското предприятие.
В цветните пространства на централния площад „Свобода“ вече са засадени разноцветни теменужки.
В момента се подготвят и цветните площи в алеята към Драматичния театър. Нови цветя ще има и в парковете „Борово око“ и „Роден кът“, градинката около храм „Св. Иван Рилски“, както и в цветните площи срещу читалището и библиотеката на централната улица „Васил Левски“.
Апелираме гражданите да пазим обособените цветни кътове, за да им се радваме по-дълго време през есенно-зимния сезон.