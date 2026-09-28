Над 2000 души посетиха първия фестивал „По Ринга“ в София

Близо 1000 посетители разговаряха с експерти на Столичната община за бъдещето на „Зелен ринг София“, а гражданите могат да участват и в проектирането на първата отсечка

Над 2000 души посетиха първото издание на пътуващия фестивал „По Ринга“, който се проведе на 26 и 27 септември върху бъдещата първа отсечка на „Зелен ринг София“ в столичния квартал „Изток“.

Близо 1000 от посетителите разговаряха с експерти на Столичната община за развитието на проекта, а 200 граждани вече са попълнили специалната анкета, чиито резултати ще бъдат използвани при проектирането на отсечката.

В продължение на два дни участъкът по бул. „Самоков“, между ул. „Николай Хайтов“ и ул. „Пиер Дегейтър“, беше превърнат във временно споделено пространство за спорт, култура, игри, срещи и отдих.

Повече от 30 различни активности позволиха на посетителите не само да се запознаят с идеята за „Зелен ринг София“, но и на практика да изпробват част от възможните функции на бъдещия парк.

Васил Терзиев: „Зеленият ринг“ е най-специалният проект за мен

Столичният кмет Васил Терзиев представи проекта пред гражданите заедно със заместник-кмета по градско развитие и планиране арх. Любо Георгиев и координатора на „Зелен ринг София“ урб. Станимира Николова.

„От всичко, по което работим за София, „Зеленият ринг“ е най-специалният проект за мен. Защото ще промени не конкретно място, а начина, по който се движим из града, срещаме се и усещаме цели 30 софийски квартала“, заяви Терзиев.

По думите му проектът постепенно започва да излиза извън рамките на плановете и да се отваря към хората и местните общности.

Бъдещият парк ще се проектира с участието на гражданите

Фестивалът е част от подхода на Столичната община местните общности да бъдат включвани още преди същинското проектиране на отделните части от „Зеления ринг“.

Идеята е гражданите да не бъдат запознавани едва с вече готов проект, а предварително да могат да изпробват различни решения и да дават предложения за това от какво се нуждае конкретният квартал.

„Искаме всяка отсечка да се развива заедно с хората, които ще я използват всеки ден“, посочи заместник-кметът арх. Любо Георгиев.

По думите му „По Ринга“ позволява различните идеи да бъдат тествани в реална градска среда и да бъде установено какво работи и какво трябва да се промени още преди изработването на окончателния проект.

Пространството се превърна в прототип на бъдещия парк

В програмата бяха включени спортни занимания, велоработилница, фитнес, йога и медитация, игри от 90-те години, детски архитектурни работилници, занимания, свързани с градската природа, изложби, музика, цирк, битпазар и гардероб за размяна.

В инициативите се включиха и деца от квартала, които имаха възможност да покажат как си представят бъдещото пространство.

Централно място във фестивала заемаше „Масата на София“ – пространство за директни разговори между гражданите и екипа на проекта. Там посетителите можеха да задават въпроси и да оставят своите предложения.

Анкета ще помогне да се определи обликът на първата отсечка

По време на фестивала започна и систематично събиране на мнения чрез специална анкета за отсечка „Изток“. До момента са получени 200 отговора.

Анкетата проучва как хората използват територията на бившето железопътно трасе между гара „Пионер“ и бул. „Шипченски проход“ и какво биха искали да има в бъдещия парк.

Сред разглежданите теми са зелените площи, осветлението, видеонаблюдението, разделянето на пешеходното и велосипедното движение, местата за почивка и игра, чешмите, безопасността и връзките за пешеходци и велосипедисти.

Гражданите могат да дадат мнение и за това как да бъде запазена историята на бившата железопътна линия – например чрез използване на релси и други елементи от железопътната инфраструктура, тематична детска площадка, арт инсталации или информационни материали.

Реализацията може да започне още догодина

Получената обратна връзка от фестивала и анкетата ще бъде използвана при подготовката на заданието за техническия проект на първата отсечка.

Предстои то да бъде обявено през следващите месеци, след което ще бъде избран проектант и ще бъде изработен проект. Предвижда се той отново да бъде обсъден с гражданите.

При липса на обжалвания изпълнението на първата отсечка може да започне още през следващата година.

„Над 2000 посетители и близо 1000 разговора ни дават ценна основа, а анкетата ще ни позволи да съберем още и по-конкретни мнения и да направим проекта устойчив заедно с общността, която ще го ползва“, заяви координаторът на „Зелен ринг София“ Станимира Николова.

„По Ринга“ ще гостува и в други квартали

„По Ринга: Изток“ е първата спирка на пътуващия фестивал. През следващата година инициативата трябва да продължи и в други части на София по бъдещото трасе на „Зеления ринг“.

„Зелен ринг София“ предвижда създаването на близо 30-километров линеен парк и зелен маршрут, предназначен за пешеходно и велосипедно придвижване, спорт, култура и отдих.

Проектът трябва да свърже повече от 30 столични квартала и е сред стратегическите проекти на Столичната община за развитието на по-зелена, свързана и достъпна градска среда.

Анкетата за отсечка „Изток“ ще бъде достъпна за попълване до 11 октомври 2026 г.