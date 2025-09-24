Над 200 доброволци от община Мездра се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно“

👥 Повече от 200 доброволци от община Мездра се включиха в екологичната инициатива на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“, която цели да изгради трайна обществена чувствителност към опазването на околната среда. Това показват обобщените данни от звено „Екология“ в Община Мездра.

🌍 14-тото издание на доброволческата кампания се проведе в рамките на активностите по повод Световния ден на почистването (World Cleanup Day). Инициативата е в подкрепа на каузите за по-чиста планета на най-голямата глобална гражданска екологична организация в света – „Let’s Do It World“.

💚 Традиционно по-активни в „Да изчистим България заедно“ бяха жителите на съставните села на община Мездра. Най-много доброволци – 25, взеха участие в почистването на замърсени зони в землището на Ослен Криводол. Сред останалите „отличници“ са Върбешница, Лютидол и Център за обществена подкрепа – Мездра – по 20 доброволци, Боденец, Моравица и Очиндол – по 15, Дърманци – 12, Лютиброд – 10. В акцията се включиха също жители на Брусен и Лик – по 9, Злидол – 6, Елисейна и Типченица – по 5, както и служители в Общинската администрация.

☘ По време екологичната инициатива са почистени 16 замърсени зони на територията на общината. Събраните отпадъци бяха извозени от Общинско предприятие „Чистота“ до Регионалното депо край врачанското село Косталево. Със съдействието на Министерство на околната среда и водите общините бяха освободени от дължимите отчисления и обезпечения за количествата депонирани отпадъци по време на кампанията.

🗑 🧹 В подкрепа на инициативата Община Мездра осигури достатъчно чували и ръкавици на желаещите да се включат в почистването.

🙏 Благодарим на всички доброволци, които се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно” и спомогнаха населените места в общината да придобият по-чист и приветлив вид!

Facebook

Twitter



Shares