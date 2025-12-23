Над 20 локации с дупки по улиците в Шумен са вече изкърпени

Община Шумен продължава изкърпването на дупки по улиците в града, като вече на над 20 локации дейностите са завършени.

Те започнаха на 25 ноември във връзка с осигурен ресурс за участъците в предаварийно състояние.

На първия етап от работа бяха завършени ул. „Кишинев“, ул. „Седма“, кръстовищата на „Генeрал Скобелев“ – „Генерал Драгомиров“ и „Генерал Скобелев“ – „Генерал Тотлебен“, пред входа на Дома за стари хора, както и кръстовището на ул. „Самара“ и „Генерал Драгомиров“, паркингът до Старата поликлиника по ул. „Цар Освободител“, ул. „Генерал Столетов“ и пред бензиностанция „Лукойл“ в кв. „Боян Българанов“.

След това дейностите продължиха на ул. „Перущица”, ул. „Цар Асен I” (до бензиностанция “Шел”), ул. „Тетово”, други участъци от ул. „Генерал Драгомиров”, кръстовището на ул. „Самара” и ул. „Генерал Драгомиров” и това на ул. „Генерал Гурко” и ул. „Белмекен”. Закърпени са и проблемните участъци по пл. „Оборище” (пред сладкарница „Розалия“ и магазин „Нирвана“) и до спирката, по ул. „Съединение” и около СУ „Панайот Волов”. Завършени са дейностите по улиците „Стефан Янев”, „Стилиян Чилингиров” (пред „Българска скара“), „Ивайло”, „Струга“, „Люлебургас“ и ул. „Калиакра” от ул. „Кръстьо Кючуков” до бул. „Мадара“.

Планираната за 23 декември работа по изкърпване по пътя за гробищата в с. Мадара също са приключили по-рано. През следващата година продължава изкърпването на участъци в кв. „Тракия“ и на други локации.

Местата са по приоритетност, като в списъка се включват допълнително улици, които са на базата на сигнали на гражданите, както и такива, определяни като неотложни от експертите в Общината.

Дейностите се изпълняват машинно от „Автомагистрали – Черно море“ АД, като са съобразени с метеорологичните условия и ангажираността на екипите по останалите обекти в града.

